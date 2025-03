Dépôt d'une pétition - Joël Arseneau dépose une pétition demandant le maintien des services d'urgence à Fortierville - Une pétition de près de 4500 signatures est déposée à l'Assemblée nationale pour forcer le gouvernement à maintenir l'urgence ouverte

Une pétition de près de 4500 signatures est déposée à l'Assemblée nationale pour forcer le gouvernement à maintenir l'urgence ouverte

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le député Joël Arseneau porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et services sociaux a déposé une pétition pour le maintien des services d'urgence à Fortierville. Il était accompagné de la mairesse de Fortierville et en lien avec des élus de la MRC de Bécancour qui sont toujours sans réponse du ministre de la Santé suivant leur première visite à l'Assemblée nationale et après de nombreux appels à l'aide lancés.

Le dépôt de cette pétition de près de 4500 signatures recueillies en un peu plus d'un mois est la preuve indéniable que la mobilisation populaire ne faiblit pas et que les citoyens refusent de rester silencieux face à la menace qui plane sur l'urgence de Fortierville. Ce large appui démontre une volonté collective de défendre un accès équitable aux soins de santé, malgré l'indifférence du gouvernement et commande maintenant des actions concrètes du ministre de la Santé. L'heure n'est plus aux délais ni aux demi-mesures, mais à des engagements fermes pour assurer la pérennité de l'urgence.

La pétition cheminera à la Commission de la santé et des services sociaux. Joël Arseneau appelle les membres de la Commission à se saisir de cette pétition. Il est important de souligner que les démarches et la pétition ont reçu l'appui de la Table des MRC du Centre-du-Québec, formée des MRC d'Arthabaska, de Bécancour, de Drummond, de l'Érable et de Nicolet-Yamaska.

La fermeture complète de l'urgence de Fortierville priverait une population de milliers de citoyens d'un accès rapide aux soins médicaux essentiels. Cette fermeture obligerait les patients à parcourir plus de 100 km pour recevoir des soins d'urgence, augmentant les délais d'intervention et mettant des vies en danger. La réduction des services et la menace de fermeture complète de l'urgence au cours des prochains mois suscitent une vive inquiétude et une angoisse croissante dans la population, comme en témoigne la popularité de la pétition.

La pétition fait suite à une motion, à laquelle le Parti Québécois était conjoint, demandant au gouvernement de garder l'urgence de Fortierville ouverte. Cette motion, adoptée à l'unanimité avec 98 votes pour et 0 contre, exigeait que le gouvernement prenne les moyens nécessaires pour maintenir les services d'urgence de soir et de fin de semaine à Fortierville. Pourtant, depuis son adoption en novembre, les actions concrètes du gouvernement se font toujours attendre.

Avec près de 14 000 visites par année, l'urgence de Fortierville a prouvé son importance. La communauté est mobilisée à identifier et proposer des solutions, mais ultimement, c'est au gouvernement que revient le pouvoir d'intervenir.

Le texte complet de la pétition est disponible sur le site de l'Assemblée nationale.

« Nous sentons la communauté de la MRC de Bécancour fortement mobilisée pour le maintien de l'urgence de Fortierville. Notre cri du cœur ayant trouvé écho jusqu'à l'Assemblée nationale reflète les préoccupations des citoyens. Nous souhaitions sensibiliser à nouveau le ministre de la Santé par le dépôt de cette pétition. Nous espérons qu'il entendra l'angoisse qu'une telle fermeture suscite dans notre région. C'est lui qui a le devoir de trouver des solutions pour maintenir notre urgence ouverte intégralement. » - Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour

« Nos efforts pour maintenir l'urgence de Fortierville ouverte étaient et demeurent motivés par la population qui le réclame. Le nombre de signatures récoltées en quelques semaines et les témoignages reçus des citoyens et citoyennes confirment l'inquiétude suscitée par une fermeture. Bien que nous ayons une bonne collaboration avec le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, nous souhaitons que le ministre se saisisse du dossier et qu'il nous rencontre. C'est à lui que revient le pouvoir d'agir. » - Julie Pressé, mairesse de Fortierville

« Les services de proximité dans les régions sont essentiels pour la population, il faut cesser de créer des déserts médicaux. La CAQ qui se dit un parti de région, veut fermer et diminuer les heures d'ouverture des services de santé en région. C'est inacceptable pour les gens de Fortierville. » - Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé

