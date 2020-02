Dépôt d'une déclaration selon le système d'alerte par la Fiducie familiale résiduaire Desmarais dans le cadre de l'acquisition d'actions privilégiées participantes de Power Corporation du Canada et de la réalisation de l'opération de réorganisation précédemment annoncée par Power Corporation du Canada et la Corporation Financière Power

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le 13 février 2020, Power Corporation du Canada (« PCC ») et la Corporation Financière Power (« CFP ») ont annoncé la réalisation d'une opération de réorganisation précédemment annoncée (l'« Opération ») aux termes de laquelle chaque action ordinaire de CFP détenue par les porteurs d'actions ordinaires de CFP autres que PCC et ses filiales en propriété exclusive a été échangée contre 1,05 action comportant des droits de vote limités de PCC et 0,01 $ en espèces. PCC a annoncé qu'elle avait émis 250 628 173 actions comportant des droits de vote limités supplémentaires dans le cadre de l'Opération et 6 006 094 actions privilégiées participantes à l'exercice du droit préférentiel de souscription (le « droit préférentiel de souscription ») en faveur des porteurs d'actions privilégiées participantes de PCC prévu dans les statuts de PCC le 12 février 2020, soit la date de clôture initiale de l'offre de droit préférentiel de souscription.

La Fiducie familiale résiduaire Desmarais (la « Fiducie ») annonce aujourd'hui que la Fiducie, par l'entremise de Pansolo Holding Inc. (« Pansolo »), société contrôlée par la Fiducie, a acquis 6 000 000 d'actions privilégiées participantes auprès de PCC aux termes de l'exercice partiel de son droit préférentiel de souscription le 12 février 2020 au prix de 34,27 $ par action (pour un total de 205 620 000 $).

Immédiatement avant le déclenchement de l'obligation de publier le présent communiqué et de déposer une déclaration selon le système d'alerte (et compte non tenu de l'Opération ou de l'acquisition d'actions aux termes du droit préférentiel de souscription), la Fiducie exerçait une emprise sur Pansolo, laquelle était propriétaire, directement et indirectement, de 48 697 962 actions privilégiées participantes et de 48 363 392 actions comportant des droits de vote limités de PCC, ce qui représentait respectivement 99,68 % et 12,81 % des actions en circulation de ces catégories et 61,81 % et 22,76 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de PCC et du nombre total de ces actions.

Immédiatement après le déclenchement de l'obligation de publier le présent communiqué et de déposer une déclaration selon le système d'alerte et la réalisation de l'Opération (compte tenu de l'émission par PCC de 250 628 173 actions comportant des droits de vote limités dans le cadre de l'Opération et de 6 006 094 actions privilégiées participantes à l'exercice initial du droit préférentiel de souscription, comme l'a annoncé PCC, et l'acquisition par Pansolo de 6 000 000 d'actions privilégiées participantes auprès de PCC aux termes de l'exercice partiel de son droit préférentiel de souscription), la Fiducie exerçait une emprise sur Pansolo, laquelle est propriétaire, directement et indirectement, de 54 697 962 actions privilégiées participantes et de 48 363 392 actions comportant des droits de vote limités de PCC, ce qui représente respectivement 99,70 % et 7,70 % des actions en circulation de ces catégories et 50,58 % et 15,09 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de PCC et du nombre total de ces actions. La Fiducie et Pansolo n'ont pas acquis, directement ou indirectement, d'actions comportant des droits de vote limités de PCC dans le cadre de l'Opération.

Les actions privilégiées participantes acquises aux termes de l'exercice du droit préférentiel de souscription ont été acquises aux fins d'investissement. La Fiducie peut, à l'occasion, directement ou indirectement, prendre les mesures relatives aux titres qu'elle détient dans PCC qu'elle juge appropriées, compte tenu des circonstances existantes alors, y compris l'achat d'actions privilégiées participantes ou d'actions comportant des droits de vote limités supplémentaires ou la disposition de la totalité ou d'une partie des actions qu'elle détient directement ou indirectement dans PCC, sous réserve dans chaque cas des lois sur les valeurs mobilières applicables et des modalités des titres visés.

Le siège social de Power Corporation du Canada est situé au 751, square Victoria, Montréal (Québec) H2Y 2J3. L'adresse de la Fiducie est le 759, square Victoria, bureau 520, Montréal (Québec) H2Y 2J7. Une déclaration selon le système d'alerte sera déposée par la Fiducie en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et pourra être consultée au www.sedar.com ou obtenue auprès de la personne-ressource indiquée ci‑après.

