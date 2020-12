MONTRÉAL, le 31 déc. 2020 /CNW/ - La Fiducie familiale résiduaire Desmarais (la « Fiducie ») a annoncé un changement dans ses déclarations selon le système d'alerte concernant les actions privilégiées participantes et les actions comportant des droits de vote limités de Power Corporation du Canada (« PCC ») qu'elle détient indirectement (par l'entremise de Pansolo Holding Inc. (« Pansolo »), société sur laquelle la Fiducie exerce une emprise). Au 31 décembre 2020, aux termes de facilités de crédit commercial usuelles de Pansolo, Pansolo a mis en gage, directement et indirectement, 54 697 962 actions privilégiées participantes et 17 363 392 actions comportant des droits de vote limités de PCC auprès de certains prêteurs bancaires canadiens à titre de garantie relative à ses obligations aux termes de celles-ci.

Immédiatement avant et après la survenance de l'événement ayant déclenché l'obligation de publier le présent communiqué, la Fiducie exerçait une emprise sur Pansolo, laquelle est propriétaire, directement et indirectement, de 54 697 962 actions privilégiées participantes et de 48 363 392 actions comportant des droits de vote limités, au total, ce qui représente respectivement 99,70 % et 7,77 % des actions en circulation de ces catégories et 50,84 % et 15,22 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions comportant droit de vote en circulation de PCC et du nombre total de ces actions.

Le siège social de Power Corporation du Canada est situé au 751, square Victoria, Montréal (Québec) H2Y 2J3. L'adresse de la Fiducie est le 759, square Victoria, bureau 520, Montréal (Québec) H2Y 2J7. Une déclaration selon le système d'alerte sera déposée par la Fiducie en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et pourra être consultée au www.sedar.com ou obtenue auprès de la personne-ressource indiquée ci-après.

SOURCE Fiducie familiale résiduaire Desmarais

Renseignements: Ernest McNee, Corporation d'Investissements Sanpalo, Tél. : 514-281-3385