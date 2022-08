JAKARTA, le 10 août 2022 /CNW/ - Le 8 août, le constructeur automobile chinois Wuling a célébré le déploiement en Indonésie de son premier véhicule électrique mondial, l'Air ev (version conduite à droite). Il s'agit d'une étape importante pour Wuling New Energy en matière de sensibilisation à l'échelle mondiale, avec l'atteinte d'un million de modèles de production. M. Airlangga Hartarto, ministre coordonnateur des Affaires économiques, et M. Agus Gumiwang Kartasasmita, ministre de l'Industrie de l'Indonésie, ainsi que M. Lu Kang, ambassadeur de Chine en Indonésie, ont assisté à cette cérémonie de lancement.

Wuling, de la Chine au monde entier (PRNewsfoto/SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd) Déploiement officiel en Indonésie du véhicule Air ev du constructeur chinois Wuling (PRNewsfoto/SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd) Des représentants du gouvernement indonésien et l’ambassadeur de Chine en Indonésie ont assisté à la cérémonie de déploiement du Air ev (PRNewsfoto/SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd) Voiture officielle du Sommet du G20 (PRNewsfoto/SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd)

Wuling New Energy, dont le siège social se trouve en Chine, a vendu plus d'un million de véhicules en cinq ans, ce qui en fait la plus grande entreprise de véhicules à énergie nouvelle au monde à atteindre cet objectif en aussi peu de temps. En se joignant à la poussée du marché mondial, le Air ev accélérera son expansion sur les marchés mondiaux, avec un premier arrêt en Indonésie. Ensuite, le véhicule Air ev fera son entrée en Inde, en Égypte et dans d'autres régions du monde, ce qui confirmera le statut de la Chine de chef de file en matière de fabrication automobile intelligente.

Le déploiement du Air ev s'inscrit dans le cadre de la « Belt and Road Initiative » de la Chine axée sur les marchés peu explorés, et représente les forces de la Chine en matière de fabrication intelligente. Le gouvernement indonésien a souligné la grande importance du développement de Wuling, qui est la marque de voiture chinoise la plus vendue en Indonésie. En prévision du lancement mondial, le modèle Air ev sera exposé au salon international de l'auto d'Indonésie le 11 août.

Jouissant d'une reconnaissance et d'éloges internationaux, le véhicule Air ev est prêt à redorer la perception mondiale du « Fabriqué en Chine ». En novembre 2022, le Sommet du G20 sera ouvert à Bali, en Indonésie, et en raison de son expérience de transport de qualité supérieure et de son engagement envers la durabilité environnementale, l'Air ev a été choisi comme véhicule officiel pour le Sommet du G20 de 2022. Wuling démontrera les réalisations novatrices de la fabrication intelligente chinoise sur la scène mondiale, en ajoutant de la valeur au Sommet pour en faire un succès complet.

Wuling New Energy stimule le développement grâce à l'innovation. L'entreprise est prête à faire tous les efforts possibles pour poursuivre ses activités à l'étranger, en continuant d'offrir de nouveaux véhicules énergétiques de grande qualité et de nouvelles expériences de service aux propriétaires de ses voitures dans le monde entier, tout en démontrant les capacités de haute technologie « Fabriquée en Chine ».

À propos de SGMW

Fondée en 2002, SGMW possède deux marques automobiles chinoises de grande valeur, « Wuling » et « Baojun ». À l'heure actuelle, SGMW possède cinq grandes bases de production : le siège social de Liuzhou Hexi, la base de Liuzhou Baojun, la filiale de Qingdao, la filiale de Chongqing et PT SGMW. En 2021, SGMW a vendu 1 760 176 unités, en hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui en fait non seulement la plus importante marque nationale de voitures en termes de volume de ventes, mais aussi une marque bien reconnue par plus de 25,5 millions de clients. SGMW a exporté 145 550 unités/ensemble de véhicules et pièces de rechange en 2021, couvrant plus de 40 pays et régions, comme l'Amérique centrale et du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.

