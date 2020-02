Déploiement des classes de maternelle 4 ans - 60 nouvelles classes de maternelle 4 ans dans les commissions scolaires anglophones

QUÉBEC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'ouverture de 60 nouvelles classes de maternelle 4 ans en milieu anglophone pour l'année scolaire 2020-2021 porte à 171 le nombre total de classes. L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La fréquentation de la maternelle à partir de l'âge de 4 ans est un service accessible aux familles, mais non obligatoire, qui a été rendu possible grâce à l'adoption du projet de loi no 5 en 2019. La maternelle 4 ans est déployée de manière progressive dans les écoles du Québec.

Le programme éducatif de la maternelle 4 ans vise le développement global de chaque enfant en lui offrant des défis adaptés à ses besoins et à ses intérêts, dans un contexte où le jeu est priorisé.

Citations :

« À travers tout le Québec, 350 nouvelles classes de maternelle 4 ans seront ouvertes en septembre prochain. Au total, 1 010 classes accueilleront maintenant des élèves âgés de 4 ans. L'engouement manifesté lors de la dernière année scolaire prouve que cette nouvelle offre de services vient répondre à un besoin de la population. Je suis confiant que les élèves fréquentant la maternelle 4 ans y trouveront un milieu stimulant et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir acquérir les stratégies qui leur permettront de se sentir valorisés et mieux outillés pour poursuivre leur scolarité. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« La maternelle 4 ans vise à permettre le développement du plein potentiel chaque enfant et à détecter plus rapidement les élèves ayant des besoins particuliers. Je me réjouis du nombre de nouvelles classes qui ont été ajoutées dans le réseau scolaire anglophone. C'est une bonne nouvelle à la fois pour les parents, mais d'abord et avant tout pour les enfants qui bénéficient de ce service adapté à leur âge et à leur développement. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

Faits saillants :

Les inscriptions sont maintenant en cours en vue de l'année scolaire 2020-2021.

Les premières classes ont été ouvertes en milieu défavorisé, mais tous les enfants sont dorénavant admissibles à la maternelle 4 ans.

La proposition relative à l'accès universel à la maternelle 4 ans vise à élargir l'éventail des services éducatifs offerts et est un complément aux services de garde éducatifs à l'enfance.

Le service est en déploiement progressif dans les écoles du Québec. L'objectif est de faire en sorte que d'ici cinq ans, tous les parents qui le souhaitent puissent inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans à temps plein.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 438 921-9337