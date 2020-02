Déploiement des classes de maternelle 4 ans - 37 nouvelles classes de maternelle 4 ans dans la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'ouverture de 37 nouvelles classes de maternelle 4 ans en milieu francophone pour l'année scolaire 2020-2021 dans la région de la Montérégie porte à 1 010 le nombre total de classes au Québec. Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La fréquentation de la maternelle à partir de l'âge de 4 ans est un service accessible aux familles, mais non obligatoire, qui a été rendu possible grâce à l'adoption du projet de loi no 5 en 2019. La maternelle 4 ans est déployée de manière progressive dans les écoles du Québec.

Le programme éducatif de la maternelle 4 ans vise le développement global de chaque enfant en lui offrant des défis adaptés à ses besoins et à ses intérêts, dans un contexte où le jeu est priorisé.

Citations :

« À travers tout le Québec, 350 nouvelles classes de maternelle 4 ans seront ouvertes en septembre prochain. Au total, 1 010 classes accueilleront maintenant des élèves âgés de 4 ans. L'engouement manifesté lors de la dernière année scolaire prouve que cette nouvelle offre de services vient répondre à un besoin de la population. Je suis confiant que les élèves fréquentant la maternelle 4 ans y trouveront un milieu stimulant et l'accompagnement nécessaire pour pouvoir acquérir les stratégies qui leur permettront de se sentir valorisés et mieux outillés pour poursuivre leur scolarité. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« La maternelle 4 ans vise à permettre le développement du plein potentiel chaque enfant et à détecter plus rapidement les élèves ayant des besoins particuliers. Je me réjouis du nombre de nouvelles classes qui ont été ajoutées dans les commissions scolaires francophones de la région de la Montérégie. C'est une bonne nouvelle à la fois pour les parents, mais d'abord et avant tout pour les enfants qui bénéficient de ce service adapté à leur âge et à leur développement. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Les inscriptions sont maintenant en cours en vue de l'année scolaire 2020-2021.

Les premières classes ont été ouvertes en milieu défavorisé, mais tous les enfants sont dorénavant admissibles à la maternelle 4 ans.

La proposition relative à l'accès universel à la maternelle 4 ans vise à élargir l'éventail des services éducatifs offerts et est un complément aux services de garde éducatifs à l'enfance.

Le service est en déploiement progressif dans les écoles du Québec. L'objectif est de faire en sorte que d'ici cinq ans, tous les parents qui le souhaitent puissent inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans à temps plein.

