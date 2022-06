Déploiement de la stratégie d'accélération et d'intégration de la santé mentale numérique

QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé aujourd'hui le déploiement d'une stratégie d'accélération et d'intégration de la santé mentale numérique grâce à un investissement de 12 millions $.

Par la même occasion, le ministre annonce que le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite convenir d'une entente avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pour qu'il coordonne une partie des travaux liés à la stratégie.

Le déploiement de la stratégie s'inscrit dans l'engagement ferme du gouvernement du Québec à améliorer l'accès aux soins et aux services en santé mentale. Ce projet est issu de l'une des mesures du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 et vise à innover en intégrant les interventions numériques dans les services en santé mentale. L'intégration de la technologie en santé mentale permet de favoriser l'autonomie des personnes et leur rétablissement et également de rejoindre plus facilement celles qui ne consultent pas par crainte, notamment, d'être stigmatisées.

L'objectif principal de la stratégie est de diversifier les outils et les moyens pour favoriser l'accès aux soins et aux services en santé mentale en augmentant le nombre d'outils numériques (applications mobiles ou en ligne) destinés directement à la population ou aux intervenants et aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Ces outils cliniques seront validés scientifiquement et auront démontré leur efficacité pour améliorer la santé mentale ou réduire les symptômes associés à des troubles mentaux, qu'ils soient légers, modérés ou plus graves.

Citation :

« Le déploiement de cette stratégie est une excellente nouvelle, qui contribuera à démocratiser l'accès aux interventions et aux applications numériques en santé mentale pour aider le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois. La stratégie permettra d'accélérer le virage numérique et fera place à des applications dont l'efficacité a été reconnue pour le traitement de troubles mentaux fréquents. Ces outils présentent de nombreux avantages et s'inscrivent en complément de l'accompagnement par des intervenants ou des professionnels. Je remercie les équipes qui travaillent présentement à l'élaboration du mandat qui sera confié aux CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et pour leur collaboration dans l'accélération et l'intégration de la santé mentale numérique dans les soins et services offerts à la population. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

La stratégie numérique poursuit deux grands objectifs :

1. Soutenir le déploiement déjà débuté de certains outils :

déploiement progressif du programme d'autosoins accompagnés Retrouver son entrain (Bounceback) dans toutes les régions du Québec;

démarche évaluative d'amélioration continue de l'outil Aller mieux à ma façon.

2. Analyser et soutenir le déploiement d'autres outils en fonction des besoins :

analyse, à l'aide de critères d'évaluation reconnus, des outils et interventions numériques disponibles qui pourraient être adaptés pour le Québec et qui visent plus particulièrement le soutien à la population quant aux troubles ou symptômes associés les plus fréquents, soit la dépression et les troubles anxieux;

soutien aux travaux de validation d'un outil qui vise plus spécifiquement le bien-être des femmes enceintes et de leur entourage;

en fonction des besoins définis et des caractéristiques recherchées, sélection des outils numériques et les travaux d'adaptation et de validation de ces outils.

Par ailleurs, la page Web Québec.ca/SantéMentale a été revue récemment et plusieurs autres améliorations sont à venir.

La population peut y trouver l'information tant pour maintenir une bonne santé mentale que pour obtenir de l'aide.

La bonification en continu fera de la page Web une référence permettant de trouver rapidement les ressources les plus utiles, dont les outils développés en collaboration avec le CIUSSS.

La collaboration avec les différents partenaires, et particulièrement les regroupements nationaux en santé mentale, permettra de rendre le site plus interactif et utile pour les personnes qui le consultent.

Lien connexe :

Pour obtenir plus d'information en ce qui concerne le mieux-être, la santé mentale et les troubles mentaux, consulter Québec.ca/santémentale.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 264-4146