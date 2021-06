Déploiement de l'approche V1SAGES - Un soutien financier accordé pour améliorer la trajectoire de soins des grands utilisateurs des services aux urgences

QUÉBEC, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce qu'un soutien financier permettra d'appuyer le déploiement de l'approche V1SAGES au Québec et ainsi d'améliorer la trajectoire de soins des grands utilisateurs de services.

Cette approche a suscité l'intérêt de plusieurs établissements de santé et de services sociaux au Québec qui ont constaté la problématique et le besoin d'améliorer l'intégration des services de façon pérenne pour les grands utilisateurs du réseau de la santé et des services sociaux et de réduire l'engorgement des urgences.

Ainsi, le projet bénéficiera :

d'un financement de 250 000 $ pour l'année 2020-2021 provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux;

d'une expertise-conseil en système de santé apprenant (SSA) de l'Unité de soutien SRAP (stratégie de recherche axée sur les patientes et les patients) du Québec dans la poursuite du projet.

Au Québec, 5 % des usagers comptent pour 36 % des visites à l'urgence. Plusieurs de ces personnes, âgées ou non, utilisent fréquemment les ressources du système de santé, dont les services d'urgence, parce qu'elles présentent des besoins de santé complexes, soit des maladies chroniques physiques, des troubles de santé mentale et une précarité socioéconomique.

L'objectif de l'approche V1SAGES est d'améliorer la prise en charge, la transition, la coordination et l'intégration des soins et des services de santé à cette clientèle afin d'améliorer son expérience de soins, sa qualité de vie et l'efficience du système de santé. L'approche repose, entre autres, sur la gestion de cas et l'accompagnement des établissements dans la gestion de changement afin de pérenniser cette pratique innovante dans de nouveaux milieux.

Citations :

« Nous sommes fiers de soutenir le déploiement de cette approche visant à améliorer la prise en charge des besoins complexes des grands utilisateurs des services du réseau de la santé. Il s'agit d'un grand défi d'organisation et de prestation de soins et de services. Cette initiative est un exemple inspirant. Je tiens à souligner les efforts déployés par les équipes, qui contribuent à réduire les consultations évitables à l'urgence et les hospitalisations. »

Le grand défi d'organisation et de prestation de soins et services pour ces usagers est d'améliorer les transitions, la coordination et l'intégration des soins et services entre les différents acteurs de santé physique, de santé mentale et le réseau communautaire pour réduire les consultations évitables à l'urgence et les hospitalisations.

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La poursuite de notre collaboration avec l'équipe de la Pre Catherine Hudon dans le cadre du programme V1SAGES s'appuie sur la valeur et les bénéfices de l'approche du système de santé apprenant. Cette approche vise à améliorer continuellement les trajectoires de soins des grands utilisateurs du réseau pour que ces personnes reçoivent le bon soin, au bon moment, par la bonne personne et au bon endroit. Il est fondamental de faire rayonner ce projet auprès d'autres établissements cliniques québécois. »

Dr Alain Vanasse, directeur scientifique de l'Unité de soutien SRAP du Québec

Faits saillants :

L'approche V1SAGES a été développée par la Pre Catherine Hudon et Maud-Christine Chouinard, et mise en valeur par le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke (CESS).

Depuis 2016, l'Unité de soutien SRAP du Québec soutient activement l'approche V1SAGES afin de contribuer au dépistage et aux soins et services des grands utilisateurs de services d'urgence. À ce jour, elle a injecté plus de 325 000 $ dans ce programme.

Notons que l'Unité de soutien SRAP du Québec est une unité provinciale du réseau national de la stratégie de recherche axée sur les patientes et les patients (SRAP) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Elle soutient et catalyse l'amélioration continue du système de santé québécois en mobilisant les milieux de la recherche, de la santé et des services sociaux, avec et pour la population.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le groupe de recherche V1SAGES, visitez le www.usherbrooke.ca/dep-medecine-famille/recherche/groupe-de-recherche-v1sages/

Pour plus de détail sur l'Unité de soutien SRAP ou pour formuler une demande de service, visitez le unitesoutiensrapqc.ca .

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756