Déploiement cyclable d'envergure dans VSP - Un axe cyclable est-ouest s'implante sur la rue Villeray et deux pistes s'ajoutent sur la rue Sagard et la 1re Avenue

L'axe cyclable sur la rue Villeray sera prolongé de la rue Boyer à la 24 e Avenue. Ce nouvel aménagement sera le premier qui permettra aux cyclistes de traverser l'arrondissement d'est en ouest avec aisance sur un tracé protégé de plus de 5 km. Grâce à son tracé bien pensé, en quelques coups de pédale, cyclistes de plaisance et d'expérience pourront visiter de nombreux parcs appréciés, se rendre à l'une des écoles secondaires à proximité ou encore bifurquer sur l'une des pistes cyclables connectées pour parcourir la ville. Une portion de piste cyclable est déjà accessible sur la rue Villeray, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Boyer. La nouvelle piste viendra s'y joindre. Une séance d'information publique sera prochainement annoncée.

« On ne se le cachera pas, il y a du rattrapage à faire en matière d'aménagements cyclables dans VSP. On va donc commencer par consolider le réseau actuel, en connectant les liens existants, mais aussi en complétant l'important axe est-ouest que constitue Villeray. Et dès l'an prochain, dans un souci d'équité sociale et territoriale, on va travailler à bonifier l'offre dans les secteurs moins bien desservis sur le plan de la mobilité active, comme Saint-Michel et Parc-Extension », a déclaré Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Sur la rue Sagard, une piste cyclable protégée et bidirectionnelle sera implantée du côté est, entre la rue Villeray et la rue Augier dans l'arrondissement voisin de Rosemont-La Petite-Patrie. Elle reliera notamment le parc Nicolas-Tillemont, le parc Gabriel-Sagard ainsi que l'école primaire Saint-Barthélemy et son annexe. Un prolongement en chaussée désignée permettra de connecter la nouvelle piste à celle que l'on retrouve sur la rue Saint-Zotique. Cet aménagement est rendu possible grâce au Programme de sécurisation aux abords des écoles de la Ville de Montréal. Évidemment, la piste cyclable Sagard sera aussi accessible à partir du nouvel axe cyclable de la rue Villeray.

Au courant de l'été, la piste bidirectionnelle implantée l'an dernier du côté est de la 1re Avenue sera prolongée. Elle deviendra une piste bidirectionnelle de la rue Tillemont à la rue Bélanger dans le district de François-Perrault. À terme, l'aménagement permettra donc aux cyclistes d'amorcer leur parcours au parc Frédéric-Back pour ensuite parcourir le réseau cyclable de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et rejoindre comme destination l'un des parcs parmi la vingtaine qu'il permet de connecter. Grâce à son prolongement, la piste située sur la 1re Avenue permettra aussi aux résidentes et aux résidents de voyager entre le quartier de Saint-Michel et le reste de la ville de Montréal, car elle se connectera à plusieurs autres pistes, dont celle sur la rue Villeray et de l'arrondissement voisin de Rosemont-La Petite-Patrie.

