Déploiement cyclable - Cinq nouveaux axes cyclables dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est fier d'annoncer que cinq nouveaux axes cyclables protégés et ouverts quatre saisons viendront s'ajouter au réseau cyclable au courant des prochains mois. Les rues qui accueilleront les futurs aménagements ont été sélectionnées afin d'améliorer l'équité territoriale en matière de déplacements à vélo. Les nouveaux axes cyclables seront situés sur :

Piste cyclable de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Photo : Louis-Étienne Doré (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

la rue de Louvain, entre la rue D' Iberville et la 17 e Avenue

et la 17 Avenue la rue Legendre, entre la rue D' Iberville et la 16 e Avenue

et la 16 Avenue la 24 e Avenue et la 25 e Avenue, entre la rue Villeray et le boulevard des Grandes-Prairies

Avenue et la 25 Avenue, entre la rue Villeray et le boulevard des Grandes-Prairies l'avenue Ball, entre l'avenue Stuart et la rue Durocher

l'avenue De L'Épée, entre les avenues Beaumont et Ogilvy, et l'avenue Querbes, entre l'avenue Ogilvy et le boulevard Crémazie.

« On poursuit le rattrapage amorcé l'an dernier avec la consolidation du réseau existant, et comme promis, on s'attaque maintenant aux déserts cyclables que sont les quartiers de Saint-Michel et Parc-Extension. En offrant une option de déplacement sécuritaire et économique dans des secteurs enclavés et défavorisés, on contribue à réduire les inégalités sociales et environnementales. C'est une question d'équité et une réponse aux demandes de la santé publique, qui insiste sur l'importance des aménagements cyclables dans les quartiers moins bien desservis, entre autres pour permettre aux jeunes de se rendre à l'école à vélo de manière sécuritaire », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

En plus d'améliorer la mobilité active dans les quartiers de Parc-Extension et de Saint-Michel, les nouvelles voies cyclables permettront de se rendre à l'un des 31 parcs connectés par le réseau. Les cinq nouveaux axes cyclables assureront également un meilleur accès, plus direct et plus sécuritaire, à 14 établissements scolaires. L'axe cyclable nord-sud qui prendra place sur la 24e Avenue et la 25e Avenue permettra quant à lui de se rendre facilement à la future station du prolongement de la ligne bleue du métro. Finalement, un lien cyclable sur l'avenue De Lorimier, entre les rues Champdoré et de Port-Royal, sera également ajouté afin d'offrir une connexion avec l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Pour présenter les aménagements cyclables envisagés à la population des quartiers de Saint-Michel et de Parc-Extension, l'Arrondissement tiendra trois séances d'information au courant du mois de juin. Beaucoup plus avantageux qu'une seule, ces séances par quartier permettent de présenter à la population concernée le détail de chacun des concepts et les échéanciers ainsi que d'avoir du temps pour répondre à ses interrogations. Les séances auront lieu lors des soirées suivantes :

Pistes cyclables des rues Legendre et de Louvain

Le mercredi 7 juin, à 19 h

Centre Lasallien

3001, rue de Louvain Est

Pistes cyclables des avenues Querbes, de L'Épée et Ball

Le mercredi 14 juin, à 19 h

Salle du conseil d'arrondissement

405, avenue Ogilvy , 2 e étage

Piste cyclable de la 24e Avenue et de la 25e Avenue

Le lundi 19 juin, à 19 h

Centre de loisirs René-Goupil

4121, 42e Rue

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]