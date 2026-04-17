SHANGHAI, 17 avril 2026 /CNW/ - APES 2026 (Auto Parts Expo Shanghai) est sur le point de redéfinir le paysage du marché secondaire de l'automobile en annonçant sa prochaine édition au National Exhibition and Convention Center (NECC Shanghai) du 5 au 7 août 2026. Alors que l'industrie s'oriente vers un avenir plus résilient et intégré, cet événement de premier plan témoigne de la passion et de l'ingéniosité technologiques qui façonnent la mobilité moderne.

En tant que plaque tournante stratégique pour la communauté automobile mondiale, APES 2026 offrira 60 000 m² d'espace d'exposition dédié à la passion technologique qui stimule la mobilité moderne. Avec plus de 2 000 fabricants de premier plan sous un même toit, l'exposition cultive un écosystème dynamique où les distributeurs et les grossistes mondiaux peuvent interagir directement avec les architectes de l'avenir de l'automobile. C'est ici, au cœur de l'industrie, qu'un dialogue constructif commence et que des alliances stratégiques sont nouées.

APES 2026 crée un lien direct entre les acheteurs mondiaux et la source de production, rationalisant la chaîne d'approvisionnement pour dégager des avantages en matière de coûts et améliorer la rentabilité. Avec une couverture complète couvrant l'ensemble de l'écosystème des véhicules à moteur thermique (ICE) et des véhicules à énergies nouvelles (NEV), l'événement présente toute une variété d'articles, des systèmes traditionnels de moteur, de suspension et électriques aux systèmes« trois électriques » de pointe des NEV -- batterie, moteur et commande électronique -- ainsi que des solutions de connectivité intelligente.

L'exposition réunira deux piliers d'approvisionnement stratégiques : une présentation concentrée des principales grappes industrielles de la Chine : Taizhou pour les moules et les plastiques, Wenzhou pour l'électronique, Qinghe pour les filtres, Yuhuan pour les châssis et les soupapes, Ruian pour les systèmes de freinage, Shiyan pour les véhicules commerciaux et Changzhou pour l'éclairage et les pièces de carrosserie, ainsi qu'une zone dédiée à l'entretien et aux pièces d'usure, qui comprend des éléments essentiels très recherchés comme des filtres, des huiles, des plaquettes de frein et des pneus.

Prévu pour août 2026, APES 2026 réunit des acheteurs mondiaux et des fournisseurs de premier plan en vue de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de saisir les occasions émergentes avant la haute saison des ventes. Les acheteurs professionnels préinscrits sont admissibles à une foule d'avantages exclusifs d'accueil, y compris l'hébergement gratuit, des visites d'usine, des services de navette d'aéroport et des cadeaux spéciaux pour les premiers inscrits, conçus pour rehausser l'expérience d'approvisionnement. Inscrivez-vous maintenant ICI et joignez-vous à des milliers de chefs de file de l'industrie à Shanghai pour optimiser votre chaîne d'approvisionnement pour 2026 et au-delà.

Vous trouverez plus de détails sur la page d'accueil.

NOUS CONTACTER :

E-mail : [email protected]

Wechat : +86 136 7186 2785 (ajouter par identifiant)

WhatsApp : +86 134 7240 9269 (ajouter au contact)

Facebook | LinkedIn : APES-Auto Parts Expo Shanghai

Instagram : @apeschina (Suivre/Rechercher)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2958185/20260416143018_77_3760.jpg

SOURCE APES Auto Parts Expo Shanghai

CONTACT : APES 2026, [email protected], +86 136 7186 2785 ; APES 2026, +86 134 7240 9269