Départ de Madame Amina Gerba d'Entreprendre ici à la suite de sa nomination au Sénat du Canada et nomination de Madame Souad Elmallem comme présidente du conseil d'administration

MONTRÉAL, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - Madame Amina Gerba quitte ses fonctions à titre de présidente du conseil d'administration d'Entreprendre ici à la suite de sa nomination au Sénat. À la présidence du conseil d'administration de l'organisation depuis sa création en 2018, Amina Gerba a été nommée sénatrice indépendante pour le Québec, le 29 juillet dernier, par Son Excellence la très honorable Mary Simon. Cet honneur s'ajoute à une longue liste de distinctions reçues au fil de sa carrière.

Nous félicitons Mme Gerba pour sa nomination au Sénat du Canada et saluons son travail exceptionnel à titre de présidente de notre Conseil d'administration. Pendant ses trois années en poste, elle avait activement participé à l'accueil, la facilitation du parcours et à l'essor économique des entrepreneur.e.s issus de la diversité ethnoculturelle sur l'ensemble du territoire.

« Je suis honorée d'avoir eu l'opportunité de travailler avec un groupe d'individus si dévoué au support et à l'accompagnement des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle au Québec. C'est avec tristesse, mais également avec grande fierté pour le travail que nous avons accompli, que je quitte Entreprendre ici. Je saisis cette occasion pour remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec l'opportunité qui m'a été donnée de contribuer au développement de l'entrepreneuriat au Québec ». - Amina Gerba

Le conseil d'administration a tenu une rencontre extraordinaire le 17 août 2021, où ses membres ont élu la prochaine présidente du conseil. Entreprendre ici est fière d'annoncer la nomination de Mme Souad Elmallem en tant que présidente du conseil d'administration. Mme Elmallem siège au conseil d'administration d'Entreprendre ici depuis 2018.

Entrepreneure et experte très reconnue dans le domaine de l'aéronautique et les stratégies industrielles à l'international, Mme Elmallem a grandement contribué au développement des affaires et à l'implantation des entreprises québécoises et canadiennes à l'international. Son entrée en fonction sera effective le 23 août 2021 prochain.

« C'est avec plaisir que j'accepte ma nomination à la présidence du conseil d'administration d'Entreprendre ici, dont la mission me tient énormément à cœur. Je suis impatiente de poursuivre le travail d'Amina Gerba et la félicite pour sa nomination comme Sénatrice. » - Souad Elmallem

Entreprendre ici est une initiative du gouvernement du Québec (ministère de l'Économie, et de l'Innovation) qui a été créé dans la foulée du Plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022. L'organisme a pour mission d'offrir un accompagnement sur mesure aux entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle dans toutes les régions du Québec afin de faciliter la concrétisation de leur projet.

