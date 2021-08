Départ de M. Martin Prud'homme de la fonction publique - Le gouvernement retire sa demande d'enquête à la Commission de la fonction publique

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, retire la demande adressée à la Commission de la fonction publique de tenir une enquête et de faire rapport concernant M. Martin Prud'homme, directeur général de la Sûreté du Québec.

Cette décision a été prise à la suite d'une entente intervenue entre le gouvernement du Québec et M. Prud'homme et tient compte de son départ confirmé de la fonction publique, de même que du retrait du recours judiciaire qu'il avait entrepris.

Les modalités de l'entente étant confidentielles, aucun commentaire ne sera formulé.

Les démarches pour nommer une personne à la direction générale de la Sûreté du Québec seront effectuées dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité de cette grande institution. Dans l'intervalle, Mme Johanne Beausoleil demeure en fonction comme directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Informations : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]