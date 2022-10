Départ de Geneviève Bélisle, directrice générale Une page d'histoire se tourne à l'AQCPE

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) annonce le départ de sa directrice générale, Geneviève Bélisle, qui se joindra à l'équipe du ministre André Lamontagne à titre de directrice de cabinet au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est Xavier de Gaillande, directeur général adjoint, qui assurera l'intérim, appuyé avec compétence par l'ensemble de l'équipe de la permanence, ainsi que par le conseil d'administration.

Citation

« C'est avec beaucoup d'émotion et une grande reconnaissance que je salue l'ensemble du travail réalisé par Geneviève Bélisle, non seulement au sein de l'AQCPE, mais aussi pour l'avancement de l'éducation à la petite enfance au Québec. Notre réseau s'est transformé sous son influence positive, et je ne doute pas que dans ses nouveaux défis, elle continuera à nous faire progresser collectivement, comme société. » a déclaré Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Un parcours remarquable

Dotée d'un leadership rassembleur et chaleureux, Madame Bélisle est une figure très connue et respectée du réseau de l'éducation à la petite enfance. Depuis sa nomination à titre de directrice générale, en 2018, elle a mené de vastes travaux, visibles et invisibles, afin de redéfinir l'AQCPE jusque dans son essence : sa mission, sa vision et ses valeurs, résolument arrimées sur la qualité des services aux enfants et aux familles.

Au cours de la pandémie de COVID-19, son visage rassurant a incarné au quotidien le soutien offert par l'AQCPE à l'ensemble des services de garde, ainsi que la résilience du réseau face aux embûches inédites qui se présentaient à lui.

En parallèle, elle a joué un rôle-clé dans la croissance de l'AQCPE, laquelle continue de diversifier son offre de services pour répondre aux besoins émergents de ses membres, comme en témoigne le lancement des Services des infrastructures et du recrutement international. L'équipe de la permanence compte aujourd'hui près de 90 experts chevronnés, qui poursuivent leur travail de soutien auprès du réseau des CPE/BC.

Citation

« Je quitte aujourd'hui des fonctions que j'ai assumées avec bonheur, et un réseau que je continue à chérir. La petite enfance fait partie de mon ADN! Cette décision n'a donc pas été prise à la légère. Cela dit, je pars avec confiance, car je sais à quel point je laisse derrière moi un réseau fort, tissé serré, et appuyé par une AQCPE plus pertinente et solide que jamais. » a précisé Geneviève Bélisle.

L'AQCPE poursuit sa mission

Si l'AQCPE et l'ensemble du réseau sont émus d'apprendre le départ de Geneviève Bélisle, le travail se poursuit néanmoins, sans perdre de vue la mission essentielle de l'organisation. Cette page d'histoire qui se tourne restera gravée dans les mémoires comme un chapitre fondateur dans l'accomplissement de ce grand projet de société d'offrir, à tous les enfants, un accès universel à des services éducatifs de haute qualité.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans. À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)