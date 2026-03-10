Départ à la retraite de Louise Bouchard, directrice du Conservatoire de musique de Saguenay

QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) annonce le départ à la retraite de Mme Louise Bouchard à titre de directrice du Conservatoire de musique de Saguenay (CMS). Mme Bouchard quittera ses fonctions le 12 juin prochain, après onze années à la tête de l'établissement. Son parcours cumule 50 ans de présence au sein de cette institution culturelle reconnue et profondément ancrée dans la région saguenéenne.

Louise Bouchard, directrice du Conservatoire de musique de Saguenay (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Saguenay)

Louise Bouchard intègre le Conservatoire de musique de Saguenay en 1976 alors qu'elle entreprend sa formation en flûte. Elle y obtient un premier prix en flûte ainsi qu'en musique de chambre avant d'être diplômée en études supérieures au sein de l'établissement. Elle poursuit son parcours à l'Université McGill et participe à plusieurs stages de perfectionnement auprès de maîtres reconnus.

En 1986, elle rejoint le corps professoral du Conservatoire de musique de Saguenay à titre de professeure de flûte. En outre, elle s'impliquera dans sa communauté professionnelle comme membre de la commission pédagogique du CMS pendant de nombreuses années et déléguée puis présidente de la section locale du Syndicat des professeurs de l'État du Québec du CMS de 2012 à 2014. Au cours de sa carrière musicale, elle a été membre du Quintette à vent et flûte solo de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En février 2015, Louise Bouchard est devenue directrice du Conservatoire de musique de Saguenay après y avoir enseigné la flûte traversière pendant près de 30 ans. Sous sa gouverne, le CMS a connu une progression remarquable, son effectif étudiant ayant plus que doublé au fil des années. Cette croissance reflète non seulement la vision et la détermination de Mme Bouchard, mais également son profond engagement envers la réussite des élèves et le rayonnement du Conservatoire. Elle a su implanter plusieurs partenariats dans les écoles de la région et orchestrer des événements qui ont contribué à dynamiser le CMS. Mentionnons spécialement le 55e anniversaire de l'institution en 2022 à l'occasion duquel le CMS a accueilli l'Orchestre symphonique du réseau des conservatoires, la soirée d'inauguration d'un nouveau piano de concert Steinway avec une prestation du pianiste de renommée mondiale Charles Richard-Hamelin ainsi que l'événement-bénéfice Du Conservatoire à Québec Issime qui a fait salle comble.

« Louise Bouchard a le Saguenay, sa ville d'origine, tatouée sur le cœur. Elle a su transmettre sa passion pour la musique à plusieurs jeunes talents de la région. Son arrivée a vraiment donné un nouveau souffle au Conservatoire de musique de Saguenay. Passer cinquante ans de sa vie au sein d'une même institution, c'est vraiment digne de mention. Louise peut partir à la retraite avec le sentiment du devoir accompli. », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Toute l'équipe du Conservatoire remercie chaleureusement Mme Louise Bouchard pour ses années de dévouement et lui souhaite une retraite heureuse, remplie de projets et de musique.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est l'une des institutions les plus prestigieuses dans le domaine des arts de la scène. Il regroupe neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique, situées dans sept villes à travers le Québec : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Depuis sa fondation en 1942, le Conservatoire forme des artistes qui se distinguent sur la scène internationale. Avec un corps professoral d'excellence, il accompagne et propulse les jeunes talents en leur offrant une formation de haut niveau, axée sur la rigueur, la créativité et l'excellence.

