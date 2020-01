DENSO travaille avec Qualcomm pour mettre au point des systèmes de prochaine génération pour habitacle

KARIYA, Japon, 8 janvier 2020 /CNW/ - DENSO Corporation et Qualcomm Technologies, Inc., une filiale de Qualcomm Incorporated, annoncent aujourd'hui que les sociétés déploient des efforts conjoints pour mettre au point des systèmes de prochaine génération pour habitacle.

Dans les dernières années, la quantité de renseignements que fournit un véhicule à son conducteur a augmenté en raison des fonctions d'aide à la conduite par caméras et capteurs ainsi que diverses fonctionnalités de divertissement. Grâce à ses occasions de communication entre le véhicule et le conducteur, les interfaces homme-machine (HMI*1) jouent un rôle clé pour procurer des mises à jour aux conducteurs de façon rapide, efficace et sécuritaire, et ce, sans les distraire. Ce faisant, ces interfaces doivent tenir compte de l'environnement de conduite en périphérie du véhicule et de l'état du conducteur de sorte que les renseignements les plus importants soient communiqués précisément au moment opportun. C'est un processus rendu possible par plusieurs produits HMI fonctionnant simultanément, comme le groupe d'instruments, le système multimédia à bord du véhicule, ainsi que le dispositif d'affichage tête haute*2.

Pour améliorer cet échange d'information cruciale, DENSO compte développer des systèmes intégrés de prochaine génération pour habitacle en tirant parti des technologies de communication et d'information de Qualcomm Technologies, y compris des semiconducteurs et des solutions logicielles à la fine pointe conçus pour les téléphones intelligents, et aussi de l'expertise de DENSO visant les besoins à bord du véhicule, la sûreté fonctionnelle, la qualité et les technologies de sécurité pour les produits HMI.

Travaillant avec Qualcomm Technologies, DENSO veut mettre au point une architecture*3 pour systèmes fondée sur le système intégré pour habitacle Harmony Core™*4, de DENSO. Celui-ci peut fonctionner en coordination avec des services infonuagiques externes et de nouveaux produits HMI afin d'assurer la connectivité de la voiture et de procurer des fonctionnalités avancées en matière de sécurité, comme la surveillance de l'état du conducteur, l'authentification de ce dernier et des passagers ainsi que l'opérabilité améliorée de l'affichage.

DENSO peaufinera pour l'utilisateur la convivialité des systèmes intégrés pour habitacle et les produits d'infodivertissement à bord du véhicule. Il mettra aussi au point des technologies de solutions visant l'intérieur du véhicule pour ces systèmes en tirant profit des technologies et du savoir-faire perfectionnés au cours de la conception des produits.

*1 HMI : Interface homme-machine. Elle permet l'échange d'information entre le conducteur et le véhicule.

*2 Dispositif d'affichage tête haute : Il projette l'information essentielle au conducteur dans le pare-brise.

*3 Architecture : Conception logicielle ou matérielle de base

*4 Harmony Core™ : Le système intégré pour habitacle utilise un seul micro-ordinateur pour coordonner et commander les produits HMI fonctionnant sous divers systèmes d'exploitation.

