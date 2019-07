DENSO établit un partenariat avec l'Institut de valorisation des données pour accélérer la R-D sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond et la cybersécurité pour l'industrie de l'automobile

- Ce partenariat soutient la vision à long terme de DENSO, qui consiste à trouver et à créer des technologies perfectionnées qui orienteront l'avenir de la mobilité -

SOUTHFIELD, Michigan, 11 juillet 2019 /CNW/ - DENSO, deuxième fournisseur de solutions de mobilité en importance au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle est maintenant membre industriel de l'Institut de valorisation des données (IVADO). L'Institut, établi à Montréal, favorise la collaboration entre des chercheurs de l'industrie et des chercheurs universitaires pour développer et élargir l'expertise de ses membres dans des domaines de pointe comme la science des données, la recherche opérationnelle et l'intelligence artificielle. Alors que l'industrie de l'automobile repose de plus en plus sur des domaines de pointe comme la conduite automatisée, l'infonuagique et l'intelligence artificielle, DENSO puisera dans le talent et les capacités de recherche de l'IVADO pour accélérer son exploration de l'apprentissage profond, du forage des données et de la cybersécurité, entre autres.

Cette annonce appuie le plan à long terme de DENSO, qui suppose notamment d'accélérer l'innovation de l'entreprise en étendant ses capacités de recherche et développement (R-D) à l'extérieur du Japon. L'annonce vient également après le dévoilement, en janvier dernier, par des représentants de DENSO et des élus des gouvernements du Québec et du Canada et de la Ville de Montréal, de l'ouverture du laboratoire d'innovation de Montréal de l'entreprise, son premier dans la ville. Tout comme la collaboration de DENSO avec IVADO, le laboratoire sera axé sur l'accélération d'innovations dans les technologies de pointe comme l'intelligence artificielle dans le domaine de la mobilité.

« Il est tout à fait sensé que nous établissions un partenariat avec IVADO. DENSO est présente au Canada depuis près de cinquante ans, et nous avons récemment ouvert notre laboratoire d'innovation de Montréal, dont les activités sont axées sur la recherche dans la prochaine génération de technologies qui transformeront en profondeur l'avenir des transports », a déclaré Pat Bassett, vice-président du Centre nord-américain de recherche et d'ingénierie de DENSO. « Alors que les données et l'intelligence artificielle sont de plus en plus répandues et que nous assistons à l'essor des véhicules autonomes et connectés, l'expertise d'IVADO aide DENSO à demeurer un chef de file de l'industrie et à mieux servir ses clients. »

De plus, ce partenariat permet à DENSO d'accéder à des formations professionnelles innovatrices, à des partenariats stratégiques de recherche avec de grands réseaux et consortiums et d'accroître son interaction avec l'importante communauté de la valorisation des données de Montréal. En collaborant avec cette communauté, qui comporte différents organismes dynamiques possédant une riche variété d'orientations et de talents, DENSO accroît sa capacité d'innover rapidement et d'intensifier ses efforts en matière de diversité et d'inclusion. En retour, IVADO est en mesure de tirer parti de la vaste expertise de DENSO dans le domaine automobile et d'ajouter un partenaire dévoué au soutien de son cadre sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans les sciences des données.

« Nous sommes ravis d'établir un partenariat avec une entreprise aussi bien établie et connue du domaine de l'automobile qui s'attache à créer de la valeur dans le domaine de la mobilité. À IVADO, nous nous concentrons sur le soutien à la découverte de nouvelles connaissances et à la création de nouveaux débouchés dans quatre domaines en particulier, dont les transports », affirme Gilles Savard, directeur général d'IVADO. « L'arrivée de DENSO dans notre écosystème favorisera l'échange de connaissances et les collaborations entre tous les membres de notre réseau. »

