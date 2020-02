DENSO et Drishti portent l'innovation à l'aire de production grâce à une technologie de reconnaissance des actions fondée sur l'intelligence artificielle

La solution de Drishti accélère la transformation numérique de DENSO, optimise les procédés de fabrication, réduit le gaspillage et soutient les employés de la production

SOUTHFIELD, Michigan, 12 février 2020 /CNW/ - DENSO, le deuxième plus grand fournisseur au monde du secteur de la mobilité, collabore avec Drishti Technologies, Inc. (Drishti) pour contribuer à l'optimisation de la production au sein de plusieurs de ses usines nord-américaines de fabrication. La technologie de reconnaissance des actions de Drishti, qui est rendue possible grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à la vision par ordinateur, permet à DENSO de compiler en temps réel et de manière continue des données d'analyse liées aux tâches manuelles réalisées par ses employés de la production. Avec cet ensemble de données, les responsables de la production ont la capacité de repérer rapidement les entraves et de les supprimer, d'améliorer les procédés, d'accroître l'efficience et de classer les tâches par ordre de priorité.

De telles capacités augmentent les volumes de production, améliorent la qualité et l'uniformité des produits, et épaulent les employés de la production dans la réalisation de leurs mandats quotidiens, aidant ces derniers à déterminer de quelles manières ils peuvent, avec leurs équipes, mieux rationaliser les procédés. Cette initiative fait partie de la politique à long terme 2030 de DENSO, qui vise à créer et à susciter de la nouvelle valeur en matière de mobilité avancée en utilisant des technologies révolutionnaires. Elle marque aussi l'une des premières fois où DENSO a intégré l'intelligence artificielle à ses procédés de production.

« Comme DENSO poursuit sa transformation pour rendre ses activités véritablement numériques, le fait de disposer de données relatives aux tâches manuelles vient combler une grande lacune dans nos capacités d'analyse », déclare Dave Grimmer, l'un des vice-présidents directeurs à DENSO et le responsable du centre d'innovation de la production nord-américaine de la société. « La création constante de données grâce à Drishti nous apporte des connaissances approfondies sur le plan de la productivité et des mesures de qualité qui nous permettent de prendre de meilleures décisions, et ce, plus rapidement. »

La technologie de Drishti peut produire des ensembles de données qui sont de plusieurs ordres de grandeur supérieurs comparativement à ceux produits par les études traditionnelles des temps et mouvements. Les ensembles de données produits par Drishti sont aussi plus diversifiés et rehaussés par des vidéos. Les avantages qui découlent de ces immenses ensembles de données vont au-delà de l'aire de production pour profiter aux ingénieurs et à l'équipe de direction de DENSO qui, comme les équipes de la production, se servent de la technologie de Drishti pour rassembler les commentaires de la chaîne de fabrication et prendre des décisions axées sur des données quant à la conception et à la gestion organisationnelle.

« Je suis ravi de constater l'incidence qu'a Drishti sur nos ressources humaines et nos procédés », déclare Raja Shembekar, vice-président du centre d'innovation de la production nord-américaine de DENSO. « Le potentiel que nous entrevoyons désormais pour enregistrer des gains importants sur le plan du traitement tout en aidant du même souffle notre main-d'œuvre à accroître la valeur est précisément la raison pour laquelle DENSO se consacre autant à explorer et à implanter les innovations d'entreprises de pointe en émergence comme Drishti. »

« La numérisation d'actions humaines hautement variables de façon continue et en temps réel procure les fondements d'analyse qui peuvent améliorer sensiblement la productivité, l'efficience et la qualité, de même que la manière dont nous envisageons la formation des employés », affirme Jon Ruge, l'un des directeurs du service d'ingénierie industrielle de DENSO.

Comme Drishti l'a découvert dans le cadre de travaux de recherche conjoints avec A.T. Kearney, les employés humains affectés à la chaîne de fabrication effectuent 72 % des tâches en usine. Ces données, qui proviennent d'un sondage mené auprès de plus de 100 chefs de file de l'industrie manufacturière, laissent supposer que même si cette industrie focalise de plus en plus sur la robotique et l'Internet des objets industriels (IdOI), les ressources humaines tout comme leur ingéniosité demeurent essentielles à la fabrication.

« S'ils sont véritables, les efforts de transformation numérique doivent aussi viser l'opérateur humain, car la plus grande partie des tâches manufacturières sont réalisées à la main », souligne Prasad Akella, fondateur et chef de la direction à Drishti. « La société DENSO a pris conscience de ce fait bien avant le reste du marché et notre technologie aide cette dernière à consolider sa position en tant que leader de l'innovation dans le secteur de la construction d'automobiles sophistiquées. »

Pour obtenir plus d'information sur la manière dont DENSO réinvente le transport et la fabrication, visitez le https://www.denso.com/us-ca/en/. Pour découvrir comment vous pouvez prendre part à cette aventure, que ce soit par la production ou l'ingénierie, les ventes ou les ressources humaines, cliquez sur le lien densocareers.com.

Pour en savoir davantage sur Drishti et sa technologie sophistiquée de reconnaissance des actions, consultez le Drishti.com.

À propos de DENSO

DENSO est un fournisseur mondial du secteur de la mobilité qui développe des technologies et des composants de pointe pour pratiquement toutes les marques et tous les modèles de véhicules automobiles présents sur les routes, et dont le chiffre d'affaires s'élève à 48,3 milliards de dollars. Spécialiste de la fabrication, DENSO investit dans ses 221 installations réparties dans 35 pays pour produire des systèmes thermiques, motopropulseurs, électroniques, de mobilité et d'électrification, créant ainsi des emplois qui transforment directement la façon de se déplacer dans le monde entier. Ses quelque 170 000 employés pavent la voie vers un avenir où la mobilité facilite la vie des gens, élimine les accidents de la route et préserve l'environnement. DENSO, dont le siège social mondial est situé à Kariya, au Japon, a investi 9,3 pour cent de ses recettes internationales consolidées dans la recherche et le développement au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019. Pour obtenir plus d'information sur la société multinationale DENSO, visitez le https://www.denso.com/global.

En Amérique du Nord, DENSO a établi son siège social à Southfield, au Michigan, et emploie plus de 27 000 ingénieurs, chercheurs et ouvriers qualifiés dans ses 51 installations situées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Seulement aux États-Unis, DENSO compte plus de 17 700 employés répartis dans 14 États (et le District de Columbia) et 41 établissements. L'entreprise a enregistré 10,9 milliards de dollars de ventes consolidées en Amérique du Nord au cours de l'exercice financier prenant fin le 31 mars 2019. DENSO est déterminée à promouvoir la diversité et l'intégration en son sein et au-delà de celui-ci, un principe qui rassemble des perspectives uniques, renforce l'innovation et fait avancer DENSO. Joignez-vous à notre équipe pour réinventer la mobilité de la planète, mais aussi votre carrière : www.densocareers.com. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://www.denso.com/us-ca/en/.

À propos de Drishti

La mission de Drishti consiste à élargir les capacités humaines dans un monde de plus en plus automatisé. Ses innovations en matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance des actions permettent de numériser automatiquement les tâches effectuées par les humains en usine pour créer un ensemble de données à la fois novateur et gigantesque. Les manufacturiers font appel à Drishti pour enraciner la transformation véritablement numérique, ce qui se traduit par des améliorations radicales sur les plans de la productivité, de la qualité et de la traçabilité. Les associés de la chaîne d'approvisionnement, pour leur part, se fient à Drishti pour être plus efficaces et plus uniformes, devenant ainsi encore plus précieux au premier étage de l'usine. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Drishti.com

