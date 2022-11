Densitas se connecte à la plateforme Precision Imaging Network de Nuance pour autonomiser les équipes de soins collaboratifs et améliorer les résultats pour les patients grâce à l'IA intégrée au flux de travail

La plateforme infonuagique nationale sécurisée, alimentée par l'IA, simplifie la communication entre les équipes soignantes et fournit des informations d'imagerie spécifiques aux patients dans le cadre des flux de travail cliniques

HALIFAX, NS, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Densitas® Inc., un fournisseur mondial de solutions d'IA pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a annoncé aujourd'hui s'être connectée au Precision Imaging Network ™ (PIN) de Nuance, une plateforme infonuagique nationale sécurisée qui permet aux équipes de soins travaillant en collaboration de bénéficier de communications simplifiées et de données d'IA intégrées au flux de travail provenant de l'imagerie diagnostique, le tout dans le but d'améliorer les résultats et les coûts des soins de santé.

Densitas® intelliMammo™, comprenant intelliMammo™ densityAI™, qualityAI™ et riskAI™, offre une solution conforme à la FDA/ACR pour la prise de décision clinique et d'entreprise, qui inclut des données sur la densité mammaire, le risque de cancer du sein combinés à des images de qualité clinique. IntelliMammo™ présente aux équipes de soins cliniques des données exploitables sur demande et des flux de travail numérisés afin d'améliorer systématiquement la qualité de la mammographie, l'efficacité de l'organisation et du flux de travail, et de soutenir la détection et le traitement précoces du cancer du sein.

Tirant parti de l'échelle nationale des solutions d'imagerie diagnostique PowerScribe et PowerShare de Nuance, Precision Imaging Network de Nuance relie les radiologues, les fournisseurs, les régimes de soins de santé, les employeurs autoassurés, les entreprises de sciences de la vie, et d'autres parties prenantes du secteur de l'imagerie afin d'élargir l'accès aux diagnostics et aux traitements de précision, d'accroître l'efficacité des soins de santé et de réduire les coûts. La plateforme permet un partage sécurisé et transparent des données d'IA issues de l'imagerie diagnostique afin d'améliorer la prise de décisions cliniques, d'améliorer la collaboration entre les équipes de soins et de faciliter la détection et le traitement précoces des maladies afin d'améliorer les résultats pour les patients.

« Notre plateforme intelliMammo™ fournit une base solide pour la gestion de la santé de la population alors que les patients composent avec le dépistage, le diagnostic, le traitement et la prévention du cancer du sein, a déclaré Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas. Grâce à la plateforme Precision Imaging Network de Nuance, intelliMammo™ devient immédiatement accessible à plus de 10 000 établissements de santé aux États-Unis. L'ajout de intelliMammo™ permet désormais aux clients de Nuance de saisir les données issues des mammographies de dépistage de routine et de tirer parti de manière transparente des données et des informations centrées sur le patient dans leurs flux de travail cliniques et administratifs existants. »

« Nous sommes fiers de soutenir Densitas® avec un accès intégré au flux de travail grâce au Precision Imaging Network de Nuance, qui fournit de puissants outils d'aide à la décision clinique au point d'intervention alors qu'ils font progresser leur important travail de dépistage du cancer du sein », a déclaré Roland Dias, vice-président, Precision Imaging Network, Nuance.

À propos de Densitas®

Densitas® est un chef de file mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, axées sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et la santé mammaire de précision. Densitas® conçoit des solutions intuitives qui renforcent la capacité des hôpitaux et des centres d'imagerie réalisant des mammographies à améliorer l'efficacité, à répondre aux exigences de conformité de la FDA/ACR et à soutenir la détection et le traitement précoces du cancer du sein. Pour en savoir plus, visitez www.densitashealth.com

