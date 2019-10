Densitas rejoint Nuance AI Marketplace pour que l'imagerie diagnostique permette une évaluation de la densité mammaire

HALIFAX, 21 octobre 2019 /CNW/ - Densitas Inc., prestataire de premier plan dans le domaine des technologies pour la mammographie numérique, a annoncé aujourd'hui que son logiciel densitas® densityaiMC approuvé par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) pour évaluation de la densité mammaire sera disponible sur Nuance® AI Marketplace, lequel assure un accès à plus de 70 pour cent de tous les radiologues sur le plus grand réseau d'installations connectées de soins de santé aux États-Unis.

Densitas densityaiMC fournit, à partir d'images d'utilisation clinique d'après la norme DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) des évaluations de densité mammaire entièrement automatisées, standardisées et reproductibles. Les évaluations de densité peuvent être incorporées dans des modèles de risque estimant chez la patiente son risque spécifique de cancer du sein. La solution densitas densityaiMC optimisée par IA (intelligence artificielle) est spécifiquement conçue pour s'adapter à la façon dont le cortex visuel traite les images lorsque les radiologues visualisent des mammogrammes, et pour rapidement générer des évaluations de densité mammaire reproductibles et standardisées, celles-ci s'alignant sur la 5e édition de l'Atlas de conseils sur l'interprétation de la densité mammaire dans les clichés mammaires d'usage clinique par l'ACR BI-RADS (système de rapports et de données en imagerie du sein) du Collège américain de radiologie (ACR). Densitas a récemment annoncé que densitas densityaiMC a été sélectionnée pour servir à un important essai de dépistage sur le sein en Allemagne.

« L'IA peut jouer un rôle important d'assistance aux radiologues en automatisant les tâches routinières, longues, subjectives et fatigantes de façon à ce qu'ils puissent se concentrer sur des tâches d'interprétation plus difficiles, » a souligné Dr Woojin Kim, médecin-chef de l'information médicale au département des soins de santé de Nuance Communications. « Ce qui distingue densitas densityaiMC, c'est qu'elle a été conçue de manière approfondie pour traiter de façon routinière des monogrammes d'archives. De cette façon, les évaluations de densité mammaire peuvent être obtenues à partir d'études historiques lorsque l'on compare des examens actuels et antérieurs. Ce que je trouve convaincant, c'est que les résultats sur la densité sont profondément incorporés dans le flux de travaux de comptes-rendus de manière à fournir des informations importantes aux radiologues au moment de l'interprétation tout en remplissant automatiquement le compte-rendu. La solution densitas densityaiMC est un apport bienvenu sur Nuance AI Marketplace, et elle symbolise les solutions de haute qualité d'IA que Nuance rassemble pour améliorer l'efficacité des flux de travaux et faire progresser les soins aux patientes. »

« Notre présence sur Nuance AI Marketplace nous rend facilement accessibles à plus de 6 500 installations connectées de services de santé, » a ajouté Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas. « Nous sommes enthousiastes de voir ce niveau unique d'intégration de flux de travaux soutenir la prise de décision en vue de meilleurs soins pour les patientes et d'une efficacité plus grande dans l'élaboration de rapports. La mammographie représente un cadre d'un haut volume de lecture où la densité mammaire doit être évaluée et enregistrée dans un rapport final structuré. Évaluer visuellement et enregistrer manuellement la densité mammaire de façon standardisée et reproductible peut demander du temps et distraire de la tâche essentielle qui est la détection du cancer. L'intégration des résultats obtenus par densitas densityaiMC dans PowerScribe One et PowerScribe 360 à travers Nuance AI Marketplace constitue une exécution de flux de travaux que les radiologues vont apprécier, car sa mise en œuvre sans clic permet d'obtenir de façon fiable des résultats de densité normalisés et reproductibles dans le contexte des lois fédérales et étatiques rendant obligatoire l'établissement de comptes-rendus sur la densité mammaire pour les femmes. »

À propos de Densitas :

Notre vision est de faire avancer le dépistage du cancer du sein grâce à une gestion individualisée des patientes dans le but d'une prestation durable des services de soins de santé. Densitas met au point des solutions sophistiquées optimisées par IA, lesquelles fournissent à la demande des recommandations analytiques à mettre en pratique par l'intermédiaire d'un point d'intervention, ainsi qu'une analytique avancée des soins de santé visant à améliorer les résultats pour les patientes. La plateforme densitasaiMC comprenant densitas densityaiMC, densitas qualityaiMC et densitas riskaiMC s'attaque aux défis urgents opposés aujourd'hui au dépistage du cancer du sein, en particulier la précision concernant la santé du sein, la qualité des mammographies, l'efficacité des flux de travaux, la conformité aux normes nationales et le respect des exigences d'accréditation. En apprendre davantage en visitant www.densitas.health.

