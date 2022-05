HALIFAX, NS, le 12 mai 2022 /CNW/ - Densitas® Inc., un fournisseur mondial de technologies d'intelligence artificielle (IA) pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a annoncé l'expansion de son entente de partenariat avec Blackford, ce qui permettra d'intégrer davantage de solutions Densitas® à la plateforme de Blackford.

« L'expansion de notre partenariat avec Blackford est une progression naturelle pour soutenir l'intensification de la croissance de nos solutions d'évaluation du risque de cancer du sein et de qualité des images, a déclaré Alexandra Bade, directrice, Ventes mondiales et exploitation chez Densitas®. Intégrées à la plateforme d'IA de Blackford, les solutions Densitas® seront davantage accessibles sur l'ensemble du marché américain, et les clients pourront les combiner à leurs ressources existantes plus simplement. »

Grâce à cette expansion de partenariat, les solutions Densitas® pour l'évaluation du risque de cancer du sein et la qualité des images seront disponibles sur la plateforme de Blackford, s'ajoutant à la solution relative à la densité mammaire existante.

L'augmentation de la fréquence du dépistage et les recommandations pour des services d'imagerie supplémentaires peuvent contribuer à la détection précoce du cancer du sein. Toutefois, des recommandations inappropriées peuvent faire grimper inutilement les coûts des soins de santé et nuire à l'expérience des patients. Il est important de déterminer quels sont les patients devant vraiment être aiguillés vers un dépistage supplémentaire - avec densitas® riskAI™, des évaluations rapides de risque sont fournies au point d'intervention pour chaque patient afin de permettre des protocoles de dépistage de suivi personnalisés.

Des mammographies de qualité inadéquate peuvent ultérieurement avoir des effets sur les soins prodigués aux patients et les opérations cliniques, y compris les recommandations d'opérations inutiles en raison de résultats faux positifs, la détection tardive du cancer à cause de résultats faux négatifs ou les rappels techniques coûteux. Densitas® qualityAI™ fournit des évaluations normalisées de la qualité des images cliniques au point d'intervention pour chaque mammographie afin d'améliorer la qualité globale des images.

Il est largement reconnu que les évaluations visuelles de la densité mammaire sont très variables. Cela peut être déroutant et stressant pour les patientes, en particulier dans les régions où la notification de la densité mammaire est obligatoire. Densitas® densityAI™ fournit automatiquement des évaluations standardisées de la densité mammaire conformément aux recommandations de la 5e édition de la classification BI-RADS (Breast Imaging-Reporting And Data System) de l'American College of Radiology (ACR).

Craig Flood, vice-président, Partenariats de Blackford, a ajouté : « Nous sommes ravis de poursuivre l'expansion de la plateforme de Blackford dans le domaine de la mammographie et du dépistage du cancer du sein avec Densitas®. Et nous sommes heureux d'annoncer que notre partenariat avec Densitas® va au-delà de l'offre sur le marché. Nos équipes ont hâte de travailler ensemble pour continuer à mettre en place un déploiement, des intégrations et une gestion des applications fluides pour nos clients. »

Densitas® fera la démonstration de sa plateforme d'analyse densitas® intelliMammo™ lors du prochain symposium de la Society of Breast Imaging et de l'ACR sur l'imagerie du sein à Savannah, en Géorgie. L'équipe sera présente pour discuter de la façon dont sa solution intelliMammo™ pour la prise de décision clinique et en entreprise peut améliorer l'efficacité opérationnelle et effectuer des démonstrations de produits en direct.

À propos de Densitas®

Densitas® est un chef de file mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, qui met l'accent sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et les technologies de précision en matière de santé du sein. Nos produits fournissent aux installations de mammographie des solutions pour prévenir l'épuisement des équipes de soins cliniques et améliorer la qualité de la mammographie, l'efficacité opérationnelle, le respect des critères du programme EQUIP créé au titre de la MQSA et de la législation relative à l'information sur la densité mammaire, l'évaluation rapide des risques propres au patient, et les protocoles de formation adaptés pour les technologues en radiologie. Les solutions Densitas® cadrent avec les modèles de prestation de soins fondés sur la valeur en fournissant des mesures normalisées et des indicateurs de rendement quantitatifs au moyen d'une plateforme d'assurance de la qualité continue alimentée par des analyses avancées de l'IA afin de gérer la prestation de soins de façon rentable.

À propos de Blackford

Blackford offre une plateforme unique permettant d'accéder rapidement à un marché qui regroupe des applications d'analyse d'imagerie médicale dont l'approbation réglementaire a été obtenue et d'algorithmes d'IA qui apportent une valeur clinique ajoutée, et de le gérer. S'intégrant facilement aux flux de travail existants, la plateforme fournit des informations exploitables qui permettent aux fournisseurs de soins de santé d'utiliser intelligemment les informations d'imagerie et qui réduisent le coût des soins, tout en améliorant la fiabilité du diagnostic et les résultats pour les patients. Fondé en 2010 et exerçant ses activités au Royaume-Uni et aux États-Unis, Blackford Analysis est soutenue par TRI Cap, Old College Capital et Archangel Investors, l'un des principaux groupements d'investisseurs providentiels du Royaume-Uni. Pour plus de renseignements, visitez le site www.blackfordanalysis.com.

