HALIFAX, NS, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Densitas® Inc., un fournisseur mondial de technologies d'IA pour la mammographie numérique et le dépistage mammaire, a signé une entente avec RAD-AID International afin de déployer la plateforme logicielle d'intelligence artificielle densitas® intelliMammo™ au Georgetown Public Hospital Corporation (GPHC) du Guyana.

Le taux de mortalité lié au cancer du sein rajusté selon l'âge au Guyana en 2018 était de 24,36 pour 100 000 femmes, alors qu'il était de 17,49 aux États-Unis. Pour remédier à cette disparité, le Guyana a lancé son premier programme de dépistage mammaire dans le secteur public en 2019 au GPHC avec l'aide de RAD-AID International. Un technologue en radiologie principal formé par RAD-AID réalise les mammographies de ce programme en utilisant une unité de mammographie numérique du GPHC. RAD-AID soutient également la formation d'autres technologues en imagerie du sein au Guyana afin d'accroître la portée du programme dans le secteur public. Les médecins traitants et résidents en radiologie du GPHC reçoivent quotidiennement du soutien et de la formation en matière d'interprétation basée sur le système d'archivage et de transmission des images (PACS), offerts par les bénévoles en imagerie du sein de RAD-AID. RAD-AID a également mis en œuvre un programme de formation et de sensibilisation sur la santé du sein à l'intention des infirmières, des médecins, des technologues et des infirmières-pivots pour qu'ils aident les femmes à utiliser ces nouveaux services essentiels.

En partenariat avec RAD-AID International et le GPHC, Densitas® a déployé intelliMammo™ dans le cadre d'une initiative de collaboration visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du dépistage du cancer du sein. L'initiative a pour but d'améliorer la détection précoce en soutenant la formation et l'éducation pour des pratiques de dépistage mammaire efficaces et durables.

« Dans un environnement aux ressources radiologiques limitées, une gestion efficace des patients et des processus améliore la précision en matière de santé du sein grâce à une aide à la décision clinique alimentée par l'intelligence artificielle, a déclaré Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas®. Lorsqu'elle est intégrée aux systèmes de soins de santé, en particulier dans les régions qui disposent de peu de ressources, l'IA peut égaliser les chances en fournissant des solutions durables et évolutives au niveau de la population qui peuvent réduire les disparités dans les soins de santé et favoriser des soins de meilleure qualité. »

La nouvelle solution de Densitas® pour la formation des technologues détecte les erreurs de positionnement et intègre des documents de formation qui peuvent facilement être consultés alors le patient se trouve toujours dans la salle d'examen. Son déploiement permettra aux technologues de disposer de flux de travail propres à la mammographie et d'analyses avancées pour mettre en place des processus d'assurance de la qualité complets et continus afin d'améliorer l'efficacité et le rendement. Cela pourrait avoir une incidence importante sur la qualité des soins, en particulier dans les régions qui manquent de personnel ou de ressources.

« Nous remercions Densitas® d'avoir collaboré avec RAD-AID pour aider les hôpitaux disposant de peu de ressources à tester, à utiliser et à adopter l'IA de façon sécuritaire et efficace, a déclaré Daniel Mollura, président et chef de la direction de RAD-AID International. Dans les régions où les technologues en radiologie, les infirmières spécialisées en santé du sein et les radiologues qualifiés sont peu nombreux, la collaboration de RAD-AID avec Densitas® permet aux hôpitaux d'améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité de l'imagerie médicale dans les programmes de dépistage du cancer du sein qui sont grandement nécessaires. »

À propos de RAD-AID International

RAD-AID est un organisme de santé mondial sans but lucratif, fondé en 2008, qui est au service de plus de 85 partenaires hospitaliers pauvres en ressources dans 38 pays à revenu faible et moyen. RAD-AID réunit une équipe interdisciplinaire et diversifiée, composée de plus de 14 000 professionnels bénévoles en radiologie, y compris des radiologues, des infirmières, des technologues, des médecins, des ingénieurs et des spécialistes des technologies de l'information. Grâce à la sensibilisation, à la formation en radiologie et aux dons d'équipement d'imagerie médicale, RAD-AID fait progresser le domaine de la radiologie pour soutenir les services de santé.

Pour en apprendre davantage, consultez le RAD-AID.org .

À propos de Densitas®

Densitas® est un chef de file mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, qui met l'accent sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et les technologies de précision en matière de santé du sein. Nos produits fournissent aux installations de mammographie des solutions pour prévenir l'épuisement des équipes de soins cliniques et améliorer la qualité de la mammographie, l'efficacité opérationnelle, le respect des critères du programme EQUIP créé au titre de la MQSA et de la législation relative à l'information sur la densité mammaire, l'évaluation rapide des risques propres au patient, et les protocoles de formation adaptés pour les technologues en radiologie. Les solutions Densitas® cadrent avec les modèles de prestation de soins fondés sur la valeur en fournissant des mesures normalisées et des indicateurs de rendement quantitatifs au moyen d'une plateforme d'assurance de la qualité continue alimentée par des analyses avancées de l'IA afin de gérer la prestation de soins de façon rentable.

Pour en savoir plus, visitez le www.densitas.health ou le https://rsna.vporoom.com/Densitas .

