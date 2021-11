HALIFAX, NS, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Densitas® Inc., un fournisseur mondial de technologies d'intelligence artificielle pour la mammographie numérique et le dépistage du cancer du sein, a nommé Alexandra Bade à titre de directrice, Ventes mondiales et exploitation. Elle dirigera l'expansion de l'entreprise sur le marché mondial.

« Je suis ravie de me joindre à l'équipe à un moment où nous pouvons grandement améliorer la qualité et les résultats pour les fournisseurs de services de mammographie et leurs patients, a déclaré Mme Bade. Je me réjouis à l'idée de renforcer et d'élargir nos partenariats partout dans le monde. »

Mme Bade a acquis 18 ans d'expérience chez Intelerad Medical Systems, où elle a occupé de nombreux postes dans les domaines de la vente, du service à la clientèle et de l'exploitation depuis 2004, l'entreprise passant de 25 à plus de 400 employés. Elle est devenue une actrice majeure sur la scène mondiale. Plus récemment, elle a mis sur pied l'équipe Ventes internes et lui a permis de croître de façon exponentielle.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alexandra au sein de l'équipe de Densitas®, a déclaré Bob Hoffman, directeur, Développement des affaires. Son expertise opérationnelle dans le domaine de l'imagerie à l'appui des systèmes de soins de santé à l'échelle internationale sera inestimable, et ses antécédents en matière de promotion des ventes et de soutien des clients nous positionnent bien dans notre croissance accélérée sur ces marchés. »

En tant que directrice, Ventes mondiales et exploitation, Mme Bade dirigera l'équipe en vue de l'expansion sur le marché mondial.

L'entreprise présentera ses plus récentes solutions d'intelligence artificielle à la 107e réunion annuelle de la Radiological Society of North America (RSNA), qui aura lieu du 30 novembre au 2 décembre 2021 (kiosque no 2952, hall sud).

À propos de Densitas®

Densitas® est un chef de file mondial des solutions d'intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein, qui met l'accent sur la qualité, la sécurité, l'efficacité et les technologies de précision en matière de santé du sein. Nos produits fournissent aux installations de mammographie des solutions pour prévenir l'épuisement des équipes de soins cliniques et améliorer la qualité de la mammographie, l'efficacité opérationnelle, le respect des critères du programme EQUIP créé au titre de la MQSA et de la législation relative à l'information sur la densité mammaire, l'évaluation rapide des risques propres au patient, et les protocoles de formation adaptés pour les technologues en radiologie. Les solutions Densitas® cadrent avec les modèles de prestation de soins fondés sur la valeur en fournissant des mesures normalisées et des indicateurs de rendement quantitatifs au moyen d'une plateforme d'assurance de la qualité continue alimentée par des analyses avancées de l'IA afin de gérer la prestation de soins de façon rentable.

