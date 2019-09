Densitas Inc. remporte un grand programme d'approvisionnement de son logiciel de densité mammaire basé sur IA pour l'essai de dépistage du cancer du sein DIMASOS

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 18 septembre 2019 /CNW/ - Densitas Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions d'IA appliquées à la mammographie numérique, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat d'approvisionnement de son logiciel densitas densityai™ pour le déploiement dans vingt-quatre cliniques de dépistage de cancer du sein en Allemagne afin de fournir des mesures de densité mammaire au point de prestation des soins pour identifier les femmes nécessitant un dépistage supplémentaire du cancer du sein s'inscrivant dans l'essai DIMASOS 2.

La Dr Sylvia H. Heywang-Köbrunner, directrice du Referenzzentrum Mammographie München, reconnue internationalement pour son travail pionnier en IRM du sein avec injection d'un produit de contraste et sur les procédures de biopsie modernes, utilise les mesures de densité mammaire de densitas densityai™ pour définir un protocole de dépistage supplémentaire par ultrasons dans l'essai DIMASOS 2.

« Les femmes qui présentent une texture du sein dense sont sujettes à l'effet de masque de la densité mammographique et son association à un risque de cancer du sein. L'objectif de l'essai DIMASOS 2 est de tester si des examens combinés mammographie/ultrasons peuvent améliorer une détection précoce du cancer et si cela peut se faire de manière facile et abordable dans un flux de travail de dépistage de routine, » a expliqué la Dr Heywang-Köbrunner. « La capacité unique du logiciel Densitas® d'analyser des mammogrammes préalables 'pour présentation' provenant d'un large éventail de modèles de mammographes est essentielle pour cet essai et elle est importante pour tout déploiement clinique pratique. »

Densitas densityai™ offre des évaluations de densité mammaire totalement automatisées, uniformisées et reproductibles à partir de mammogrammes d'usage clinique DICOM habituels. Les résultats de densitas densityai™ sont générés par deux algorithmes distincts qui découplent l'évaluation de la densité mammaire en échelles quantitatives et qualitatives en adéquation avec les systèmes de classement de la densité ACR BI-RADS 4e et 5e édition. Ces résultats peuvent être incorporés dans des modèles de risque de cancer du sein pour offrir des estimations de risques spécifiques au patient uniformisées et reproductibles.

« Notre sélection comme fournisseur de choix pour offrir des évaluations de densité mammaire automatisées pour l'essai DIMASOS 2 prouve que notre technologie moderne basée sur l'IA surclasse les algorithmes de densité mammaire développés avant l'introduction de l'échelle de densité ACR BI-RADS 5e édition en 2013, » a déclaré Mo Abdolell, chef de la direction de Densitas. « Densitas densityai™ traite les mêmes images d'utilisation clinique qu'examinent les radiologues, mais se démarque en permettant des intégrations homogènes PACS-centriques et des capacités de vérifications rétrospectives d'examens habituellement archivés. Cela en fait la solution idéale pour l'essai DIMASOS 2. Plus largement cela simplifie également les déploiements cliniques et représente une meilleure rentabilité et une intégration profonde dans les flux de travail de rapport des radiologues avec des applications centrales et des plateformes comme Nuance PowerScribe One et PowerScribe 360 Reporting, The Nuance AI Marketplace, le logiciel de suivi et rapport mammaire structuré Ikonopedia, la plateforme d'interopérabilité d'IA de TeraRecon, EnvoyAI, Blackford Platform et Curated Marketplace, et WorkstationOne de Three Palm Software. »

À propos de Densitas :

Notre vision est de moderniser le dépistage du cancer du sein par le traitement sur mesure du patient pour offrir des services de soins durables. Densitas développe des solutions de pointe basées sur l'IA qui fournissent des informations décisionnelles à la demande au point de prestation des soins et des analyses avancées pour la gestion de la santé du sein axées sur l'amélioration des résultats pour le patient. La plateforme densitasai™, qui comprend densitas densityai™, densitas qualityai™ et densitas riskai™, répond aux défis pressants du dépistage du cancer du sein aujourd'hui, notamment la précision de la santé mammaire, la qualité de mammographie, l'efficacité des flux de travail, le respect des normes nationales et la conformité avec les critères d'agrément. www.densitas.health

