Densitas annonce la création d'un Comité consultatif clinique

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 30 juillet 2019 /CNW/ -- Densitas, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'IA appliquées à la mammographie numérique, a annoncé la nomination des Drs Eliot Siegel, Georgia Spear, Nisha Sharma et Judy Caines à son conseil consultatif.

« C'est pour nous un grand honneur que d'attirer de tels visionnaires au sein de notre conseil consultatif », déclare Mo Abdolell, PDG de Densitas. « Leur expertise collective couvre les domaines de la radiologie, de l'imagerie mammaire, de l'intelligence artificielle et de l'informatique appliquée à l'imagerie. Le lancement de densitas|enterprise™, qui ambitionne de relever les défis urgents associés au dépistage du cancer du sein, profitera grandement de leurs connaissances inestimables. »

« Le diagnostic/dépistage assisté par ordinateur pour la mammographie s'est concentré sur l'application très étroite d'un deuxième lecteur qui détecte les microcalcifications et les masses mammaires suspectes et a engendré une confiance limitée quant à sa valeur ajoutée pratique auprès des mammographes, explique le Dr Siegel. L'approche élargie que la suite logicielle de Densitas a adoptée m'intrigue énormément, que ce soit pour fournir une analyse de densité, pour évaluer la qualité globale des images ou pour réaliser une évaluation personnalisée du risque de cancer du sein. Cette intégration plus complète dans le flux de travail global de l'acquisition d'images, de l'évaluation des images et de l'aide à la prise de décision est représentative de ce que nous réserve l'avenir dans le domaine de l'IA appliquée à une variété de domaines cliniques différents. »

Nombreux sont ceux qui considèrent le Dr Siegel, FACR, FSIIM, comme un visionnaire en radiologie et en informatique appliquée à l'imagerie. Il est professeur et vice-président des systèmes d'information de recherche à la faculté de médecine de l'Université du Maryland et chef du service de radiologie et de médecine nucléaire pour le VA Maryland Healthcare System. Sous sa direction, le VA Maryland Healthcare System est devenu la première entreprise de soins de santé sans film au monde. Le Dr Siegel a occupé divers postes de direction dans des sociétés universitaires, dont SPIE, SIIM, ACR, le National Cancer Institute et la RSNA. Il copréside actuellement la Conference on Machine Intelligence in Medical Imaging (Conférence sur l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale). Il a écrit plus de 200 articles et chapitres de livres sur les systèmes d'archivage et de transmission d'images (PACS) et l'imagerie numérique.

La Dre Sharma, MBChB, CPRM, FRCR, M.Sc., est directrice du service de dépistage du cancer du sein de l'hôpital universitaire de Leeds, NHS Trust, Royaume-Uni. La Dre Sharma a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre des lignes directrices nationales sur la prise en charge des lésions B3. Elle siège également à plusieurs comités nationaux de dépistage du cancer du sein et agit en qualité de conseillère clinique professionnelle (amélioration de la qualité) auprès de programmes de dépistage du cancer du sein. Sur le plan de la recherche, elle s'intéresse à la qualité des images mammographiques et au dépistage fondé sur le risque en fonction du risque de cancer du sein propre à chaque patiente.

La Dre Spear, M.D., M.Sc., est chef du service d'imagerie mammaire du NorthShore University HealthSystem et professeure adjointe de radiologie clinique à la Pritzker School of Medicine de l'Université de Chicago. La Dre Spear a joué un rôle déterminant dans l'adoption de l'Illinois Breast Density Reporting Law (loi sur le suivi de la densité mammaire), la première loi du genre aux États-Unis. Elle focalise ses recherches sur le dépistage complémentaire par échographie mammaire. La Dre Spear a reçu le prix Susan G. Komen Civic Award en 2018 et représente l'État de l'Illinois au sein de l'ACR Radiology Advocacy Network.

La Dre Caines, M.D., FRCPC, a été la directrice médicale fondatrice du Nova Scotia Breast Screening Program (Programme de dépistage du cancer du sein de la Nouvelle-Écosse -- NSBSP) et chef du service de mammographie du Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, Capital District Health Authority, Nouvelle-Écosse. La Dre Caines a été la pionnière de la biopsie par forage sous guidage stéréotaxique en Amérique du Nord et a mis au point une approche multidisciplinaire pour le diagnostic des maladies du sein. Son engagement envers la qualité des soins et la prestation des services a mené à la création d'un vaste dossier médical électronique d'imagerie mammaire qui permet le suivi des procédures d'imagerie mammaire dans toute la province.

