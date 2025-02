Dénonciation des coupures en services sociaux - Joël Arseneau et Guillaume Cliche-Rivard appuient la demande de la COPHAN d'une commission parlementaire sur les coupures en santé

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) dénonce les coupures de la CAQ dans les services aux personnes les plus vulnérables et demande que le sujet soit abordé en commission parlementaire. « Une étude en commission s'impose pour que le gouvernement réponde et rende des comptes à la population du Québec quant aux coupures en santé, notamment en soins à domicile, et la discrimination faite à l'égard des personnes en situation de handicap au Québec », a souligné le directeur général de l'organisme Paul Lupien lors d'un point de presse tenu à l'Assemblée nationale.

Malgré le manque de transparence du gouvernement, les coupures sont visibles. « On réduit les services, on réduit même dans la capacité des organismes communautaires de donner des services, par exemple en n'indexant pas au coût de la vie les subventions qui leur sont accordées. Cela les appauvrit d'année en année, ce qui réduit la capacité des organismes communautaires d'assurer des services essentiels aux personnes en situation de handicap » a illustré, M. Lupien.

Les impacts des compressions se font déjà sentir. « Pensons à la coupe de chèques emplois-services, qui servent à offrir des soins à domicile à des personnes aînées ou handicapées. Il y a aussi la mise sur pause du Programme d'adaptation à domicile », a indiqué pour sa part le directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap. « Le gouvernement coupe partout dans le réseau de la santé ce qui fragilise un réseau déjà malade. Ces coupures se sont en catimini sans plan clair », a dénoncé Dominique Salgado.

Il est important d'agir, selon le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau. « Nous allons demander un mandat d'initiative à la Commission de la santé et des services sociaux pour entendre toutes les personnes concernées, pour enfin avoir l'heure juste sur l'ampleur des compressions actuelles et leurs conséquences tragiques dans la vie des gens les plus vulnérables », a-t-il expliqué, ajoutant que le gouvernement n'a toujours pas dévoilé son plan de compressions actuellement en cours.

« La population ne doit pas faire les frais de l'éternelle recherche de l'équilibre budgétaire de la CAQ. Nous demandons au gouvernement de reculer sur les coupures de services », Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole de Québec solidaire en matière de Services sociaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

