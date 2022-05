DÉMOLITION INVOLONTAIRE ET ACCIDENTELLE DU CENTRE COMMERCIAL DOMAINE-DE-L'ESTÉREL - OLYMBEC VEUT FAIRE LA LUMIÈRE ET S'ENGAGE À LA RECONSTRUCTION

MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise immobilière Olymbec, propriétaire du site du centre commercial Domaine-de-l'Estérel depuis un an, est déterminée à faire la lumière sur les événements qui ont mené à la démolition accidentelle, involontaire et tout à fait déplorable de la partie avant du centre commercial, laquelle faisait l'objet d'une reconnaissance patrimoniale, contrairement à la partie arrière pour laquelle un permis de démolition avait été émis.

« Nos plans de préserver cette partie patrimoniale pour l'inclure comme point focal de notre projet de redéveloppement étaient bien établis et connus de nombreux intervenants institutionnels. De la même façon, les directives à l'entrepreneur retenu pour réaliser les travaux de démolition de la partie arrière, conformément au permis obtenu pour régler les enjeux de sécurité, étaient plus que claires. Nous sommes atterrés de cet accident et entendons faire la lumière sur la chaîne d'événements et ses causes. Nous envisageons des procédures juridiques à l'encontre de cet entrepreneur. Nous affirmons clairement à la communauté que nous souhaitons faire tout ce qui est possible pour réparer au mieux ce qui apparaît irréparable, ce qui inclut la reconstruction du bâtiment patrimonial dans le cadre de notre futur projet de redéveloppement », a déclaré M. Richard Stern, président d'Olymbec.

L'entreprise offre aux autorités sa pleine collaboration et compte d'ailleurs rendre disponible toute la documentation requise pour démontrer son intention claire de restaurer la partie patrimoniale du bâtiment, incluant les plans d'architectes et les investissements réalisés pour sécuriser le lieu (notamment toutes les caméras encore sur place au moment de la démolition accidentelle), de même que toute communication pertinente pour comprendre la chaîne d'événements qui ont mené à cette démolition involontaire.

Pour ce qui est des informations qui ont circulé sur la présence potentielle d'amiante dans la partie du bâtiment démolie involontairement, Olymbec s'engage à appliquer un principe de précaution en procédant à tous les arrosages requis lors du déplacement futur des matériaux présents sur le site et à leur ségrégation conformément aux meilleures pratiques en cette matière. Aussi, une clôture sera installée dans les meilleurs délais autour du site, de même qu'une bâche pour recouvrir les débris.

« J'en fais une priorité personnelle de mieux comprendre ce qui s'est passé et de faire amende honorable, et ce bien que toutes nos intentions initiales étaient louables », a conclu M. Stern.

SOURCE Olymbec

Renseignements: Justin Meloche, [email protected], cel : 514 995-9704