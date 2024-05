Démission de Louis Cyr « l'homme fort de l'assurance » en tant qu'Administrateur de la Chambre de l'assurance de dommages : Un Acte de Fidélité envers les Assurés

DEUX-MONTAGNES, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le 7 mai 2024, à Deux-Montagnes, un communiqué de presse a été émis pour annoncer la démission de Louis Cyr, « l'homme fort de l'assurance » au sein du conseil d'administration de la Chad. Cette démission, effective à partir du 6 mai 2024, a été motivée par des convictions profondes et une loyauté inébranlable envers la protection des consommateurs d'assurance de dommages. Elle découle de l'adoption, vendredi dernier, du projet de loi 30 amendé, modifiant la Loi sur la Distribution de Produits et Services Financiers (LDPSF). Désormais, cette modification autorise des non-certifiés à effectuer des tâches qui étaient auparavant réservées aux experts en sinistres certifiés, pour des sinistres de 5 000$ et moins. Cette régression est considérée comme une menace significative pour la protection des consommateurs d'assurance, potentiellement la plus grande des 25 dernières années.

Le manque de compréhension de l'industrie de l'assurance de dommages de la part du ministre des Finances est mis en avant, notamment lorsque celui-ci affirme que la protection des consommateurs sera renforcée par une enquête simplifiée des personnes non-certifiées. Cette approche néglige la complexité des dossiers d'assurance et des contrats, toujours gérés par des certifiés.

Les inquiétudes exprimées par Frédéric Beauchemin, Député de Marguerite-Bourgeoys en commission des Finances publiques, sont également soulignées comme légitimes. Les consommateurs sont en droit de se demander si les non-certifiés agissent conformément aux règles. Le ministre répond à ces questions en affirmant : « …on prend une situation qui existe déjà…et on l'améliore… » Selon lui, on améliore la loi et la protection du public, arguant qu'il n'y a pas eu plus de plaintes depuis 2009, lorsque l'AMF a émis son avis sur la permission temporaire d'utiliser des non-certifiés lors de catastrophes naturelles.

Pour Louis Cyr, cette démarche revient à régulariser une pratique décrétée par l'AMF sur le dos de la protection du public assuré. Après mûre réflexion, il estime qu'il lui est impossible de continuer à assumer ses fonctions au sein de la Chad. Son engagement professionnel a toujours été guidé par un souci constant d'informer et de protéger les consommateurs d'assurance de dommages, et il ne peut en aucun cas compromettre ces principes fondamentaux.

Louis Cyr tient à exprimer sa gratitude envers ses collègues du CA et les membres de la Chad pour leur collaboration et leur soutien au cours de son mandat en tant qu'administrateur.

