Démission à la présidence d'Avanti Groupe

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Avanti Groupe confirme que son président Luc Wiseman a démissionné de ses fonctions en raison des accusations portées contre lui.

Avanti Groupe confirme aussi que ces accusations ne concernent pas des faits qui seraient survenus dans le cadre des activités de la société ni dans l'exercice des fonctions qu'occupaient M. Wiseman.

Monic Lamoureux, qui dirige Avanti Groupe en qualité de directrice générale depuis plus de vingt ans, continuera à assurer le succès des activités de la société, avec le support de Patricia Blais, vice-présidente finances, et celui de ses productrices des différents secteurs.

Avanti Groupe est un leader dans le domaine de la production de réalisations télévisuelles et de spectacles, dont les équipes mènent avec expertise et intégrité des projets d'envergure au Québec et à l'étranger.

Toute question concernant la situation personnelle de M. Wiseman devrait être soumise à son avocat. Avanti Groupe n'émettra pas de déclaration à ce sujet.

SOURCE Avanti Groupe