La transaction permet à Demers de consolider sa posture comme deuxième joueur du marché nord-américain de la fabrication d'ambulances et d'accélérer sa croissance internationale

BELOEIL, QC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Demers Ambulances, un chef de file de la fabrication d'ambulances à l'échelle mondiale, dont le siège social est à Beloeil au Québec, a annoncé aujourd'hui avoir récemment complété l'acquisition du manufacturier d'ambulances Medix Specialty Vehicules en Indiana, aux États-Unis.

Cette acquisition, dont la valeur n'a pas été divulguée, représente la troisième transaction transformatrice majeure conclue par l'entreprise en quatre ans, après celles de Crestline en Saskatchewan et de Braun en Ohio.

Près de 200 nouveaux employés joignent ainsi les rangs de Demers par cette transaction, portant à plus de 1140 le nombre total d'employés œuvrant au sein de de l'entreprise. Des suites de la transaction, Demers exploitera un total de 12 usines et centres de services client à l'échelle du Canada et des États-Unis.

« Je suis particulièrement fier de cette acquisition transformatrice. L'ajout de Medix élargit et renforce notre portefeuille de marques, consolide notre posture concurrentielle parmi les fabricants d'ambulances de l'Amérique du Nord, et accroit notre portée internationale à l'échelle de plus de 40 pays, a déclaré le président et chef de la direction de Demers Ambulances, Alain Brunelle. Cette transaction représentait pour nous la prochaine étape naturelle après la fusion de Demers et Braun au début de l'année 2018 et l'acquisition de Crestline dans l'ouest canadien plus tard la même année. L'annonce d'aujourd'hui n'aurait pu être possible sans le soutien continu de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de Clearspring, des partenaires financiers clés que je tiens à remercier pour leur vision et leur engagement ».

« Au nom de nos employés, clients et partenaires sur tous les continents, je tiens à remercier Alain, Kim et toute l'équipe de direction de Demers. Nous sommes très fiers d'unir nos forces et de rejoindre une organisation dotée d'une histoire, d'une crédibilité et d'une réputation d'excellence aussi extraordinaires. Il s'agit d'une transaction gagnante pour nos clients comme pour nos employés », a déclaré Greg Rusk, directeur général de Medix Specialty Vehicles.

« La CDPQ est heureuse de poursuivre son engagement de longue date envers Demers Ambulances afin de l'appuyer dans sa croissance et son expansion mondiale, affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ. À la suite de cette nouvelle acquisition, nous pouvons désormais affirmer avec grande fierté que plus d'une ambulance sur trois en Amérique du Nord proviendront des usines de Demers. »

« Nous sommes impressionnés par l'histoire de croissance de Medix, par son solide réseau de distribution et de partenaires, par la qualité de ses relations avec les clients, ainsi que par sa capacité à s'établir si solidement au sein d'un marché hautement concurrentiel. Demers, Braun, Crestline et maintenant Medix, partagent les mêmes valeurs et une culture organisationnelle commune et nous sommes convaincus que ce partenariat sera directement bénéfique pour les clients, les fournisseurs et les employés », a déclaré Lawrence Stevenson, associé directeur chez Clearspring Capital Partners.



La transaction a été réalisée avec l'appui de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de Clearspring Capital Partners, actionnaires de Demers Ambulances depuis 2016.

À propos de Demers Ambulances

Grâce à son portefeuille solide et diversifié de marques Demers, Braun et Crestline, Demers Ambulances est l'un des principaux fabricants d'ambulances en Amérique du Nord. Demers, Braun et Crestline proposent des modèles d'ambulances allant de l'ambulance économique au véhicule spécialisé hautement personnalisé. Pour en savoir plus sur la façon dont Demers Ambulances, Braun Industries et Crestline Coach peuvent vous aider à sauver plus de vies, visitez www.Demers-Ambulances.com, www.BraunAmbulances.com et www.CrestlineCoach.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

À propos de Medix Specialty Ambulances

Medix Specialty Vehicles est un leader dans la fabrication d'ambulances de type I, II et III destinées à la fois au secteur privé et aux services d'incendie. Depuis 2001, Medix Specialty Vehicles produit l'une des ambulances de la plus haute qualité et de la meilleure valeur du secteur. Vous pouvez en apprendre davantage sur Medix Specialty Vehicles, Inc. sur notre site Web à l'adresse www.medixambulance.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une société canadienne de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises de taille moyenne et les acquiert par le biais de rachats, de financements de croissance et d'acquisition, de transactions de privatisation, de consolidations industrielles, de recapitalisations et d'autres types de transactions. Clearspring a levé près de 600 millions de dollars de capitaux depuis sa création en 2002. Clearspring se concentre sur les industries établies et stables, telles que l'industrie alimentaire, et sur les entreprises ayant une position forte sur le marché et des équipes de gestion chevronnées. L'équipe de Clearspring travaille depuis ses bureaux de Toronto et de Montréal en étroite collaboration avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille afin d'assurer la création de valeur ajoutée. Pour plus d'informations, visitez le site www.cscap.ca.

