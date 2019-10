Déménagement du siège social de CARFAX Canada au 100, Kellogg Lane, London (Ontario)

« Notre équipe se réjouit de déménager dans un nouvel emplacement stimulant qui correspond à notre état d'esprit et à notre culture, déclare Mark Rousseau, président et directeur général de CARFAX Canada. Il était important pour nous de rester à London, car nous y trouvons de remarquables talents. »

L'emplacement du 100, Kellogg Lane, qui était à l'origine une usine de céréales de Kellogg's Canada, est un lieu historique de London. Il est en cours de transformation pour devenir un centre haut de gamme d'un million de mètres carrés regroupant espaces de travail et attraits touristiques.



« Nous sommes ravis d'accueillir CARFAX Canada en tant que nouveau membre de la famille du 100, Kellogg Lane, déclare Martha Leach, propriétaire. CARFAX Canada fera partie de cette communauté en expansion ici au 100, Kellogg Lane et dans le quartier Old East Village, et nous avons hâte de l'aider à créer un espace stimulant pour son équipe. »



« C'est excitant de voir cette fructueuse entreprise locale s'établir dans le bâtiment légendaire du 100 Kellogg Lane, estime Kapil Lakhotia, président et chef de la direction de la London Economic Development Corporation. CARFAX Canada est un chef de file au sein de la communauté numérique, créative, diversifiée et en expansion qui emploie plus de 10 000 personnes dans la région de London. »



À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, une unité de IHS Markit (NYSE : INFO), est la source d'information automobile par excellence du secteur de l'automobile au Canada. Elle fournit des renseignements sur l'historique des véhicules, leur estimation et valeur. Elle s'appuie sur des milliards de données provenant de milliers de sources pour produire des renseignements permettant aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d'occasion de prendre des décisions éclairées. Anciennement connue sous le nom de CARPROOF Corporation, CARFAX Canada se consacre à garantir la transparence, ce qui lui vaut d'être reconnue par les concessionnaires, les fabricants de véhicules, les consommateurs, les gestionnaires d'encans majeurs, les gouvernements, les compagnies d'assurances et les services de police comme une source de confiance pour les renseignements sur l'historique et l'évaluation des véhicules. www.carfax.ca

