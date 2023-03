Déménagement de l'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal - Un appel à la collaboration du public

MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - L'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) déménagera dans des locaux plus modernes le samedi 11 mars prochain. Afin que la transition s'effectue de façon harmonieuse, nous demandons à la population d'éviter de se présenter à l'urgence de l'ICM le samedi 11 mars 2023 et le dimanche 12 mars 2023. L'urgence demeurera ouverte en tout temps. Soyez assuré que toutes les personnes nécessitant des soins d'urgence seront prises en charge.

En cas de besoin, la population est invitée à:

Communiquer avec le 911 pour toute urgence ou avec Info Santé au 811 en cas de problème de santé non-urgent.

Nous remercions la population pour sa collaboration.

