DÉMARRAGE DE LAN : L'OBJECTIF SE RAPPROCHE

Le redémarrage du concentrateur est complété à près de 90 % alors que les travaux se sont poursuivis pendant les vacances des Fêtes au Complexe Lithium Amérique du Nord, à La Corne en Abitibi-Témiscamingue

Tous les équipements essentiels ont été reçus

Aucun incident environnemental et de santé et sécurité n'a été enregistré

Des progrès significatifs vers la première production de spodumène (lithium) au premier trimestre 2023, dans un contexte de croissance continue de la demande du secteur des VE et des batteries en Amérique du Nord.

LA MOTTE, QC, le 15 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Sayona a fait un pas de plus vers la reprise de la production au premier trimestre 2023 à son complexe phare de Lithium Amérique du Nord (LAN) à La Corne en Abitibi-Témiscamingue. Les travaux se sont poursuivis pendant les vacances de Noël pour garantir le respect des délais.

Installation de la tuyauterie WHIMS (Groupe CNW/Sayona Inc.) Installation mécanique et électrique du 3e trieur de minerai (Groupe CNW/Sayona Inc.) Infrastructure de concassage (Groupe CNW/Sayona Inc.)

Les progrès vers le redémarrage du concentrateur ont atteint près de 90 % à la fin du mois de décembre pour l'ingénierie et la construction, avec la réception de tous les équipements essentiels, y compris la pompe à vide et le redresseur-réducteur WHIMS. L'installation du LIMS a été achevée, ainsi que le troisième trieur de minerai et d'autres éléments clés.

Une cinquantaine de travailleurs d'entrepreneurs sélectionnés ont continué à travailler pendant les vacances de Noël pour maximiser les progrès. Il est important de noter qu'il n'y a eu aucune blessure enregistrable au cours de la période, ce qui reflète l'accent mis par Sayona sur le respect de sa politique de tolérance zéro en matière de sécurité. Les vérifications pré-opérationnelles et la préparation opérationnelle progressent, y compris la formation et le soutien opérationnel, avec 75 % des inspections électriques et mécaniques achevées.

Comme indiqué précédemment, toutes les autorisations environnementales ont été obtenues, ce qui réduit considérablement les enjeux liés au redémarrage de LAN. Aucun incident lié à l'environnement n'a été signalé, ce qui témoigne de l'importance accordée par Sayona au maintien des normes environnementales les plus élevées. Les engagements à la fin du mois de décembre s'élevaient à 49 millions $ sur le 49,3 millions $ initialement budgétés ; d'autres économies potentielles sont en cours d'étude. Tout l'équipement nécessaire au redémarrage a été acheté, et les principaux lots d'approvisionnement ont été reçus sur le site.

Les avancées de LAN vers la production de lithium d'origine locale au Québec en 2023 suivent la croissance continue de la demande de véhicules électriques (VE) en Amérique du Nord. Aux États-Unis, les ventes de VE ont presque doublé entre 2021 et 2022, tandis que le Canada vise à ce que 60 % de toutes les ventes de véhicules soient électriques d'ici 2030.

Près de 300 milliards US$ d'investissements dans de nouvelles usines de batteries au lithium-ion ont été annoncés, dont 131 milliards US$ en 2022, une hausse de 24 % par rapport à l'année précédente, selon les analystes de Benchmark Minerals Intelligence.

« Sayona poursuit sa progression vers le redémarrage de la production à LAN ce trimestre et je félicite l'équipe du projet d'avoir poussé pendant la période des vacances pour s'assurer que les objectifs soient atteints. Cela est particulièrement remarquable compte tenu des problèmes largement médiatisés de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des pressions sur les coûts. Notre équipe travaille dur pour atténuer tout problème potentiel à cet égard », a commenté Brett Lynch, directeur général de Sayona.

« Avec la demande du secteur des VE et des batteries en Amérique du Nord qui continue de croître, les perspectives de LAN sont excellentes et placent le Québec dans une position hautement stratégique en tant que fournisseur propre et vert, économique et stable de ce minéral vital pour les batteries. »

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

