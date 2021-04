Démarche MADA et PAAQ - La ministre Marguerite Blais lance des appels de projets pour l'année 2021-2022

QUÉBEC, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lance aujourd'hui les appels de projets 2021-2022 du volet 1 du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) et du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ).

Le Programme de soutien à la démarche MADA vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif.

Le volet 1 de ce programme offre un soutien aux municipalités, aux MRC et aux communautés autochtones qui souhaitent réaliser une politique et un plan d'action favorables aux aînés. Il prévoit :

une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité;

un accompagnement technique incluant, entre autres, l'aide-conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA.

L'appel de projets du volet 2 du programme sera lancé plus tard cette année.

Pour sa part, le PAAQ fournit une aide financière aux organismes admissibles afin d'assurer le maintien de leurs activités destinées aux personnes aînées. Cette aide financière ponctuelle constitue un excellent appui aux organismes pour consolider leurs activités adaptées aux besoins de la population aînée.

« Avec ces programmes, notre gouvernement démontre son soutien aux meilleures initiatives afin de favoriser l'inclusion sociale des aînés. J'encourage les MRC et les municipalités à contribuer à améliorer les conditions de vie de leurs aînés et à privilégier leur participation sociale pour briser leur isolement. Les derniers mois l'ont démontré, il est plus important que jamais de porter une attention aux aînés qui ont été particulièrement éprouvés par la pandémie. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Du 12 avril au 16 juin pour le Soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés (volet 1 de la démarche MADA)

Du 12 avril au 28 mai pour le Programme Action Aînés du Québec

Rappelons que lors des appels de projets 2020-2021 :

48 projets représentant 92 municipalités et MRC, réparties dans 16 régions du Québec, ont bénéficié de près de 1,3 million $, dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA, volet 1, pour leur permettre de se doter d'une politique municipale et d'un plan d'action pour adapter leurs services et leurs structures au vieillissement de la population.





105 organismes se partagent une somme de 3,3 millions $ issue du programme PAAQ pour contribuer au maintien d'activités destinées aux aînés, par l'embauche de ressources humaines et l'acquisition du matériel ou de l'équipement nécessaire à la réalisation de leurs activités.

