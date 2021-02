Démarche « Bâtiment durable pour aînés » - Un nouveau soutien technique offert aux municipalités

QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce qu'un nouveau soutien technique sera offert aux municipalités qui font partie du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Cet accompagnement vise à soutenir les municipalités pour qu'elles offrent des milieux de vie et des habitations basés sur la démarche Bâtiment durable pour aînés.

Soulignons d'emblée qu'en 2020, le projet d'Écobâtiment « Bâtiment durable pour aînés -- Phase 2 - Développement » s'est vu remettre un financement de 299 000 $, sur deux ans, dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA). L'objectif du projet est d'outiller et d'offrir un nouvel accompagnement technique aux municipalités pour qu'elles offrent, sur leurs territoires respectifs, des milieux de vie et des habitations modulables, accessibles et sécuritaires pour les aînés, basés sur la démarche Bâtiment durable pour aînés.

Un appel de projets est lancé aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 30 novembre 2021 pour offrir aux MADA des accompagnements techniques. Les accompagnements techniques consistent en un transfert de connaissances. Ils servent à vulgariser la démarche Bâtiment durable pour aînés afin de solliciter l'éveil des municipalités et MRC en démarche MADA en vue d'un passage à l'action. Dans le cadre des accompagnements, Écobâtiment porte une attention particulière aux enjeux de participation, de santé et de sécurité, en collaboration avec les services municipaux.

Un guide d'application de la démarche Bâtiment durable pour aînés, des fiches techniques, des grilles diagnostiques, un webinaire ainsi qu'un site Web ont été développés par Écobâtiment afin de compléter adéquatement les activités d'accompagnement technique.

« Je tiens à souligner le lancement de ce volet du projet d'Écobâtiment, qui vise à accompagner et outiller les municipalités et les MRC amies des aînés afin qu'elles puissent offrir des bâtiments durables et adaptés aux besoins de la population vieillissante. Nul doute que cette démarche aura une influence positive sur la qualité de vie de ces aînés et permettra d'améliorer leur santé, leur sécurité et leur situation financière »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Les effets anticipés pour le projet d'Écobâtiment sont :

une réglementation mieux adaptée aux besoins évolutifs des aînés sur le plan des bâtiments et des milieux de vie leur étant destinés;

une amélioration de la qualité de vie des aînés sur le plan social, économique et environnemental, qui sont les piliers du développement durable;

le vieillissement actif des aînés grâce à une participation inclusive, à une meilleure santé physique et psychologique et par une sécurité accrue dans leur milieu de vie;

la possibilité pour les aînés de demeurer plus longtemps dans leur communauté grâce à un meilleur accès à des services de proximité et à des bâtiments réduisant les risques d'accidents et de maladies chroniques;

une meilleure connaissance des mesures d'encadrement de la démarche Bâtiment durable pour aînés auprès de la population et des principaux intervenants.

Rappelons que depuis 2008, grâce au Programme de soutien à la démarche MADA, le gouvernement du Québec appuie le pouvoir d'agir des municipalités et des municipalités régionales de comté (MRC) pour créer et maintenir un milieu de vie favorable aux aînés.

Le rehaussement des actions pour soutenir les municipalités et les MRC MADA apparaît au rang des priorités du deuxième plan d'action de cinq ans découlant de cette politique et intitulé Un Québec pour tous les âges. L'une des mesures prévues au plan d'action était d'« accompagner et outiller les municipalités et les MRC amies des aînés pour la conception, la construction, la rénovation et la gestion des bâtiments durables et adaptés aux besoins des aînés, avec la collaboration de l'organisme Écobâtiment ».

Les informations sur l'appel de projets ainsi que les différents outils développés sont disponibles sur le site Web suivant : www.batimentdurablepouraines.org

