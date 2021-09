Démarche Bâtiment durable pour aînés - Un financement de près de 60 000 $ pour offrir du soutien technique à 16 projets à travers le Québec

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu'une somme de 58 575 $ est investie afin d'offrir 16 accompagnements techniques à des municipalités et de MRC en démarche Municipalité amie des aînés (MADA) pour favoriser, sur leurs territoires respectifs, des milieux de vie et des habitations qui sont modulables, accessibles et sécuritaires pour les aînés.

Les accompagnements techniques, qui seront réalisés dans 10 régions du Québec, consistent en un transfert de connaissances de la part de l'organisme Écobâtiment, afin de mieux faire face aux enjeux de participation, de santé et de sécurité, en collaboration avec les services municipaux.

Annoncé en février dernier, dans le contexte du projet Bâtiment durable pour aînés (BDA), le nouveau soutien technique comprend un site Web, des fiches techniques, des grilles diagnostiques, des brochures de services d'accompagnement et un webinaire. Soulignons que la démarche BDA vise ultimement à avoir une influence positive sur la qualité de vie des aînés et à améliorer leur santé, leur sécurité et leur situation financière afin qu'elles puissent vieillir chez elles le plus longtemps possible dans des conditions optimales.

Les effets attendus du projet sont les suivants :

une réglementation mieux adaptée aux besoins évolutifs des aînés en ce qui a trait aux bâtiments et aux milieux de vie destinés aux aînés;

une amélioration de la qualité de vie des aînés sur le plan social, économique et environnemental, qui sont les piliers du développement durable;

un vieillissement actif des aînés grâce à une participation inclusive, à une meilleure santé physique et psychologique et à une sécurité accrue dans leur milieu de vie;

la possibilité pour les aînés de demeurer plus longtemps dans leur communauté grâce à un meilleur accès à des services de proximité et à des bâtiments réduisant les risques d'accidents et de maladies chroniques;

une meilleure connaissance des mesures d'encadrement de la démarche auprès de la population et des principaux intervenants, en vue de la création de conditions optimales.

Citations :

« Par notre soutien à cette initiative, nous nous assurons de favoriser des environnements de vie de grande qualité pour les aînés, dans un cadre favorisant une vie plus active et épanouissante, mais aussi plus sécuritaire et adaptée aux enjeux actuels. Nous souhaitons mieux soutenir les collectivités en ce sens, et cela passe nécessairement par un transfert de connaissances optimal, assuré par les meilleures expertises possibles en ce domaine. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous sommes fiers de soutenir les municipalités et les MRC dans leurs efforts pour favoriser concrètement le plein épanouissement et la participation active des personnes aînées à la société. Pour notre gouvernement, il est essentiel de créer des milieux et des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour toutes ces personnes. L'expérience difficile des derniers mois nous en a montré toute l'importance, et nous souhaitons plus que jamais rendre nos collectivités encore plus résilientes, tout particulièrement quand il s'agit de répondre aux besoins des aînés de leur territoire. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Soulignons qu'en 2020, le projet Bâtiment durable pour aînés d'Écobâtiment s'est vu remettre un financement global de 299 000 $ sur deux ans, dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA). La contribution financière du gouvernement du Québec aux accompagnements techniques provient de ce même financement.



d'Écobâtiment s'est vu remettre un financement global de 299 000 $ sur deux ans, dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA). La contribution financière du gouvernement du Québec aux accompagnements techniques provient de ce même financement. Le rehaussement des actions pour soutenir les municipalités et MRC en démarche MADA apparaît au rang des priorités du deuxième plan d'action Un Québec pour tous les âges .



. Rappelons qu'en plus des actions qui découlent du Programme de soutien à la démarche MADA, ce plan d'action a pour objectif d'accompagner et d'outiller les municipalités et MRC amies des aînés pour la conception, la construction, la rénovation et la gestion des bâtiments durables et adaptés aux besoins des aînés, avec la collaboration de l'organisme Écobâtiment.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur la démarche MADA : Québec.ca/mada.

Pour en savoir davantage sur le programme QADA : Québec.ca/QADA.

Les informations sur l'appel de projets ainsi que les différents outils développés sont disponibles sur le site Web suivant : www.batimentdurablepouraines.org.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514-229-0591