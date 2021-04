Demande de mise sous tutelle du CISSSMO de la Montérégie-Ouest

VALLEYFIELD, QC, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Comble d'incompétence, après des mois de mauvaise gestion clairement dénoncée par les médecins et les infirmières concernant particulièrement l'hôpital du Suroît, nous sommes informés que le CISSSMO envisage de fermer le Centre mère-enfant de l'hôpital du Suroît au cours des semaines à venir. Pour une période indéterminée, tous les accouchements de Montérégie Ouest seraient concentrés à l'hôpital de Châteauguay avec tous les problèmes que ça entrainerait pour la population et le personnel qui sera affecté. Il s'agit d'un réel coup de poignard programmé pour notre comité!

Le CISSSMO justifiera cette catastrophe par le manque de personnel et plus particulièrement le manque d'infirmières. Effectivement, le syndicat des infirmières confirme que non seulement l'hôpital de Valleyfield fonctionne présentement avec une pénurie de 50% de son personnel infirmier et que le personnel qui reste en place est inondé de temps supplémentaire obligatoire depuis déjà trop longtemps.

La question qui se pose est donc la suivante : d'où vient cette pénurie de personnel ?

D'un côté, on pourrait prétendre qu'il n'a pas été possible de recruter d'infirmières pour combler les postes nécessaires pour les besoins du Centre mère-enfant de Valleyfield. Nous avons la preuve du contraire. Une infirmière, nouvelle résidente dans notre région ayant plusieurs années d'expérience en salle d'accouchement et possédant la certification AMPROOB a offert ses services pour contribuer à combler les besoins de l'unité d'accouchement de Valleyfield. Le CISSSMO a refusé son offre.

De l'autre côté, le syndicat des infirmières nous informe qu'au-delà des problèmes de recrutement, ce qui explique encore plus que tout la pénurie de personnel infirmier c'est le nombre effarant d'infirmières malmenées et à bout de souffle qui ont finalement décidé de démissionner au cours des derniers mois. Mélanie Gignac, présidente du syndicat, nous confirme même qu'elle continue de recevoir quotidiennement des nouvelles démissions d'infirmières épuisées.

D'un côté et de l'autre, la pénurie de personnel est donc le résultat de l'incompétente gestion du CISSSMO qui refuse de combler les postes nécessaires et pousse à la démission son personnel surchargé. Cette gestion incompétente est d'ailleurs confirmée par le manifeste des médecins du 4 février dernier qui pose un diagnostic sévère de la haute direction en parlant de « cafouillage administratif » « de gestion qualifiée de douteuse » « de bris de confiance ». C'est ce qui nous amène à conclure que la fermeture des accouchements à l'hôpital de Valleyfield pour une période indéterminée serait un véritable coup de poignard programmé depuis plusieurs mois.

Si la nouvelle se confirme qu'on ferme l'unité de naissance pour une période indéterminée au cours des semaines à venir, on peut se demander si cette fermeture n'est pas le premier acte d'une fermeture définitive que le CISSSMO programme pour 2026 avec le nouvel hôpital de Vaudreuil ? Chose certaine, dans ce contexte de pénurie et de difficulté de recrutement du personnel, c'est même à se demander si nous devons nous inquiéter pour l'avenir de l'hôpital du Suroît et pour l'ensemble de ses services?

Devant cette situation, la coalition Sauvons le Centre mère-enfant de Valleyfield a demandé au gouvernement et au ministre de la Santé de mettre le CISSSMO sous tutelle, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fermeture prévisible des accouchements à Valleyfield au cours des semaines à venir et réitère sa demande de maintenir en opération les 10 services dont le Centre mère-enfant de l'hôpital du Suroît que le CISSSMO compte fermer définitivement lorsque le nouvel hôpital de Vaudreuil sera construit.

SOURCE Coalition Sauvons le Centre mère-enfant du Suroît

Renseignements: Édith Gariépy, tél : 450-524-0807