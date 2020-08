Demande d'action collective contre le Diocèse de Québec

QUÉBEC, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - Les cabinet d'avocats Arsenault Dufresne Wee Avocats et Bellemare Avocats ont déposé ce matin une demande d'autorisation d'intenter une action collective contre le Diocèse de Québec pour des agressions sexuelles commises entre 1940 et aujourd'hui.

Lors de cette conférence de presse, M. Gaétan Bégin et M. Pierre Bolduc, deux victimes, ont pris la parole afin de rappeler l'importance de dénoncer les agressions subies. Me Alain Arsenault a rappelé « qu'avec la fin du délai de prescription, il est temps que toutes les victimes puissent obtenir justice ». Me Marc Bellemare a quant à lui souligné que « c'est un grand jour pour les victimes qui sont à la recherche de la vérité ».

Outre le Diocèse de Québec, le cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats mène des actions collectives pour agressions sexuelles entre autres contre la congrégation de Sainte-Croix et l'Oratoire Saint-Joseph, les Oblats de Marie Immaculée, les Frères des écoles chrétiennes, les Frères de Saint-Gabriel, les Religieux de Saint-Vincent de Paul et les diocèses de Montréal, Longueuil et Joliette. Il y a plus de 700 victimes qui se sont inscrites dans ces recours.

Toutes les victimes désirant s'inscrire à cette action collective sont invitées à contacter le cabinet Arsenault Dufresne Wee.

L'inscription est gratuite et confidentielle :

Par courriel : [email protected]

Par téléphone : (514) 527-8903

