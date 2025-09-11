DENVER, 12 septembre 2025 /CNW/ - Demand AI Group Inc. (« Demand AI »), la société à croissance rapide de marketing interentreprises et de génération de pistes axés sur l'IA, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un cycle d'investissement de 2,5 millions de dollars soutenu par un groupe d'investisseurs institutionnels internationaux et de partenaires locaux stratégiques.

Le financement marque une étape importante dans l'expansion mondiale rapide de Demand AI. Depuis sa création plus tôt cette année, l'entreprise a établi des activités dans neuf pays, offrant une solution de rechange de prochaine génération alimentée par l'IA aux modèles traditionnels de génération de pistes. Grâce à sa technologie exclusive et à son équipe de direction aguerrie, qui a précédemment fait passer Selling Simplified Group à IDG/Blackstone en 2022, Demand AI est particulièrement bien placée pour transformer la façon dont les entreprises créent une demande et communiquent avec les clients.

« Nous sommes ravis d'accueillir à la fois des institutions internationales et des investisseurs locaux qui partagent notre vision de remodeler l'industrie de la création de demande interentreprises alimentée par l'IA », a déclaré Michael Whife, chef de la direction du Demand AI Group. « Ce financement nous donne la possibilité d'accélérer la croissance, de prendre de l'expansion sur de nouveaux marchés et de profiter d'occasions d'acquisition au moment où l'industrie continue de s'éloigner des anciens modèles. »

Le financement de 2,5 millions de dollars sera utilisé pour :

-Accélérer l'expansion mondiale grâce à de nouveaux bureaux en Europe et en Asie-Pacifique.

-Faire croître les équipes des ventes et de mise sur le marché pour répondre à la demande croissante des clients d'entreprise.

-Investir dans des systèmes exclusifs axés sur l'IA pour différencier davantage la plateforme et les services de Demand AI.

-Explorer les acquisitions stratégiques pour consolider les parts de marché dans une industrie en évolution rapide.

Demand AI est prête pour une croissance sans précédent, car les entreprises adoptent l'IA conversationnelle et l'automatisation intelligente, ce qui témoigne d'un changement majeur dans la façon dont l'industrie aborde la génération de la demande.

Demand AI continue d'attirer les meilleurs talents à l'échelle mondiale. L'entreprise a notamment recruté récemment des cadres en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, améliorant ainsi sa capacité à fournir des résultats à grande échelle.

À propos de Demand AI Group Inc.

Demand AI Group est une entreprise mondiale axée sur la demande et alimentée par l'IA dont le siège social est situé à Denver, au Colorado. Fondée par Michael et Charlie Whife, des professionnels de l'industrie qui ont fait leurs preuves en matière d'expansion et de retrait d'entreprises mondiales, Demand AI offre aux entreprises des solutions de marketing, de génération de pistes et de contenu alimentées par l'IA. L'entreprise exerce actuellement ses activités dans neuf pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, fournissant des résultats mesurables et un RCI de premier plan.

