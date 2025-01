INDIANAPOLIS, 9 janvier 2025 /CNW/ - Delta Air Lines et Endeavor Air ont conclu une entente de 10 ans, désignant AeroCore Technologies comme leur fournisseur exclusif de solutions de nettoyage à la mousse pour les moteurs. Le programme de lavage tire parti de la technologie de mousse nucléée d'AeroCore brevetée à l'échelle mondiale pour restaurer le rendement du moteur, améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions de carbone et économiser des heures d'entretien dans la majorité de la flotte de Delta et de Delta Connection.

Nettoyage à la mousse d’AeroCore à la porte d’embarquement

L'approche novatrice d'AeroCore en matière de nettoyage des moteurs d'aéronefs donne des résultats immédiats et durables. En réduisant la température des moteurs, en rétablissant l'économie de carburant et en réduisant les émissions de CO2, le nettoyage à la mousse écologique d'AeroCore offre une récupération de performance supérieure par rapport aux méthodes traditionnelles de nettoyage des moteurs à l'eau ou aux détergents.

Indépendamment du type de moteur et de façon non invasive, le lavage à la mousse nettoie efficacement l'ensemble du circuit de gaz du moteur sans nécessiter de démontage, d'installations complexes ou de remorquage de l'avion vers un emplacement de lavage désigné. Le service d'AeroCore est réalisé directement au pied de l'avion, à la porte d'embarquement, ce qui permet de nettoyer jusqu'à quatre moteurs tout en capturant entièrement les effluents de lavage. L'ensemble du processus prend environ une heure.

David Thompson, vice-président de l'ingénierie, de la qualité et de la sécurité chez Delta Air Lines, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants d'avoir un partenaire d'AeroCore, capable de prendre en charge l'ensemble de notre flotte et de contribuer à soutenir les priorités de Delta en matière d'économies de carburant et d'entretien des moteurs. »

« Nous sommes reconnaissants de la confiance de Delta dans la technologie d'AeroCore et de la valeur qu'elle apporte à sa flotte. AeroCore est fière de soutenir Delta, et nous sommes impatients de renforcer davantage ce partenariat », a déclaré Jorge Saenz, fondateur, et Kevin Bourke, chef de la direction d'AeroCore Technologies.

À propos d' AeroCore Technologies

AeroCore Technologies, un leader mondial des solutions de nettoyage de moteurs d'aéronefs, détient plus de 20 brevets internationaux pour sa technologie révolutionnaire de mousse nucléée. Ces solutions novatrices révolutionnent l'industrie aéronautique en améliorant la disponibilité et la préparation des actifs, en réduisant les coûts du cycle de vie, en réduisant au minimum les heures de maintenance par heure de vol, en réduisant l'empreinte carbone des clients et en atteignant un rendement maximal des moteurs.

Fièrement conçue et fabriquée aux États-Unis, AeroCore emploie une main-d'œuvre composée de plus de 50 % d'anciens combattants américains. AeroCore soutient activement l'armée américaine en effectuant des milliers de nettoyages de moteurs d'avion et d'échangeurs de chaleur chaque année.

En plus de l'aviation, la technologie de mousse nucléée d'AeroCoreMC offre des améliorations importantes du rendement dans le secteur pétrolier et gazier grâce à sa coentreprise, ReNu Technologies [www.renutech.com].

Pour toute demande ou pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entretien des moteurs par AeroCore Technologies, veuillez consulter le site Web www.aerocore.com ou communiquer avec [email protected] .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2593743/AeroCore_logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593744/AeroCore_Foam_Wash_at_Gate.jpg

