L'initiative de capital de risque de 150 M$ s'est employée à investir et à accélérer la croissance de ses sociétés de portefeuille

TORONTO, le 22 juin 2023 /CNW/ - Au cours de sa première année d'activité, Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, a apporté une solide contribution à la croissance de l'écosystème d'innovation canadien en investissant dans quatre entreprises, en devenant commanditaire dans deux fonds de capital de risque et en mettant en place un solide moteur de développement du bassin d'opportunités. Conçu pour effectuer des investissements minoritaires dans des entreprises technologiques émergentes, le fonds d'investissement de 150 M$ CA de Deloitte Canada a également élargi son équipe d'investissement afin d'accélérer le rythme auquel il fournit du capital et du soutien aux entrepreneurs les plus prometteurs au Canada.

Lancé en janvier 2022, Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, est le plus important engagement de capital d'un cabinet de services professionnels canadien à ce jour. Il investit en priorité dans des sociétés de logiciels interentreprises à forte croissance aux étapes de financement de séries A et B dans six segments verticaux prioritaires : les technologies financières, les technologies de la santé, les technologies du travail, la cybersécurité, les données et l'IA, et les facteurs ESG. Depuis sa création, Deloitte Ventures a investi dans Certn, Protexxa, Plooto et Optable, et est devenu commanditaire de StandUp Ventures et de Framework Venture Partners. En juin 2022, Deloitte Ventures a également accueilli deux directeurs généraux qui codirigent l'équipe d'investissement.

« Les progrès constants de Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, témoignent de la valeur de l'écosystème d'innovation canadien, affirme Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Alors que le Canada continue de se positionner comme un carrefour de premier plan pour les entreprises technologiques en démarrage, Deloitte Ventures a créé un environnement où ces entreprises peuvent innover, évoluer et prospérer sur le marché d'aujourd'hui. »

« Deloitte Ventures a connu une croissance exceptionnelle au cours de sa première année. Nous avons établi un grand nombre de nouvelles et précieuses relations, embauché une équipe d'investissement exceptionnelle et créé notre propre créneau sur le marché, explique Talia Abramowitz, associée directrice, Deloitte Ventures. Mais ce qui est encore plus important, c'est la façon dont nous créons de la valeur pour nos sociétés de portefeuille et nos clients, notamment grâce à nos perspectives, à notre expertise et à l'établissement des bonnes relations. Et ce n'est que le début. »

Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, a récemment été nommé au palmarès The 50 par l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement (CVCA). Ce classement, qui reconnaît les 50 plus importants fonds de capital de risque au Canada, met en lumière les membres de la CVCA afin d'élargir l'ensemble du réseau de fonds canadiens de capital-risque et d'accroître l'intérêt pour les investissements au Canada.

En combinant des initiatives comme Deloitte Ventures avec les rapports Tendances technologiques, les Prédictions TMT, Omnia IA, le programme Technologie Fast 50, la pratique du secteur des TMT et plus encore, Deloitte soutient une communauté et accélère la croissance du secteur des technologies au Canada - un écosystème essentiel pour l'économie canadienne.

Le groupe des TMT de Deloitte est l'un des plus importants regroupements d'experts sectoriels au pays et il aide les entreprises de tout type et de toute taille à prospérer dans un monde numérique. Le programme Technologie Fast 50 de Deloitte souligne les réalisations et l'innovation des sociétés de technologie ayant la croissance la plus rapide au Canada depuis plus de 25 ans. En outre, le groupe Omnia IA, qui se concentre sur la réalisation de transformations de bout en bout fondées sur l'IA, a récemment lancé un programme de laboratoire d'IA générative. Il s'agit d'une séance immersive de deux jours, dont l'objectif est d'aider les organisations à comprendre les capacités révolutionnaires de l'IA générative pour surmonter les plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises d'aujourd'hui.

Pour obtenir plus d'information et communiquer avec l'équipe de Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, veuillez écrire à [email protected] ou visitez le site http://www.deloitte.ca/ventures.

