NEW YORK, le 8 avril 2022 /CNW/ - Deloitte a annoncé aujourd'hui que l'International Data Corporation (IDC) l'a désigné comme un chef de file des services de sécurité canadiens dans son rapport intitulé IDC MarketScape: Canadian Security Services 2022 Vendor Assessment. IDC MarketScape reconnaît Deloitte comme un leader en raison de ses capacités et de ses stratégies.

« Deloitte offre une gamme complète de services de sécurité gérés et de services professionnels pour conseiller, mettre en œuvre et exploiter des solutions de sécurité pour ses clients au Canada », écrit Yogesh Shivhare, directeur de recherche à IDC Canada, et l'un des auteurs du rapport. « L'équipe de sécurité de Deloitte est la plus importante au Canada, et, grâce à son expérience en conseils en gestion des risques d'entreprise , à son large éventail de services de sécurité et à son vaste écosystème de fournisseurs de technologies de sécurité et de services infonuagiques, elle peut fournir aux clients canadiens des services de sécurité personnalisés, selon leur secteur. »

« Nous sommes heureux d'avoir renforcé notre statut de leader au-delà de notre taille et de notre échelle, déclare Amir Belkhelladi, leader des Services de cybersécurité de Deloitte Canada. Nos investissements dans des actifs de premier plan et l'attention que nous accordons aux services sectoriels, qui sont soutenus par une équipe diversifiée et inclusive et fondés sur une compréhension approfondie de la collaboration, continueront de nous valoir une place de premier choix auprès des clients de Deloitte. »

Le rapport d'IDC « présente une évaluation des fournisseurs de services de sécurité au Canada réalisée par l'intermédiaire du modèle IDC MarketScape. À l'aide de ce modèle, 16 fournisseurs de services de sécurité ayant des activités et des clients au Canada ont été évalués ».

Le rapport indique également que les entreprises canadiennes « cherchent à obtenir le soutien de leurs fournisseurs de services de sécurité pour assurer une surveillance de la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, améliorer les détections des menaces nouvelles et avancées, réduire les délais de réponse et obtenir de l'aide dans l'exécution du processus de reprise ».

Autres constatations du rapport MarketScape d'IDC Canada au sujet de Deloitte

« Le réseau de prestation de services de [Deloitte] est étendu et peut soutenir les clients à travers le pays, qu'ils aient ou non des activités internationales. »





« Deloitte a apporté d'importantes améliorations à son service de renseignements sur les menaces en regroupant des recherches sur les logiciels malveillants […], des perspectives géopolitiques, des perspectives régionales sur les menaces et des connaissances sur les auteurs de menaces. »





« Les services gérés de Détection des cybermenaces et intervention de Deloitte forment un service intégré qui combine la technologie de surveillance, l'analytique avancée, l'expertise en sécurité et les opérations basées sur le renseignement [...], le service se distingue davantage par des capacités avancées telles que la recherche de menaces, la gestion des surfaces d'attaque et les services de gestion des incidents. »

