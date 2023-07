/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES/

L'entretien estival et la baisse de la demande mondiale contribuent à la volatilité des prix du gaz naturel

CALGARY, AB, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Selon les dernières prévisions du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada, les prix du pétrole brut devraient augmenter légèrement au cours des trois prochains mois puisque la diminution de l'offre commencera à saper les stocks mondiaux de brut. D'autres réductions de la production de l'OPEP+, notamment celle d'un million de barils de plus par jour récemment annoncée par l'Arabie saoudite, devraient contribuer à soutenir les prix malgré la baisse de la demande causée par les préoccupations économiques mondiales.

Prévisions des prix de l'énergie du pétrole et du gaz par Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte Management Services LP)

« Même si la Chine a augmenté sa consommation de pétrole brut, la demande mondiale globale demeurera relativement faible, et cela, dans des circonstances normales, donnerait lieu à des prix stables ou plus bas, a déclaré Andrew Botterill, leader national, Énergie et produits chimiques, chez Deloitte Canada. Nous ne nous attendons toutefois pas à ce que ce soit le cas au cours du prochain trimestre puisque la réduction de l'offre et la diminution des stocks de pétrole brut, particulièrement aux États-Unis, devraient soutenir les prix à court terme. »

Selon les prévisions de Deloitte, les niveaux habituellement élevés de stockage de gaz naturel en Europe à cette période de l'année, jumelés à une baisse de la demande en raison des températures hivernales plus douces que prévu, ont fait baisser les prix du gaz naturel et réduit la demande pour les importations de gaz naturel liquide. La baisse de la demande mondiale et l'augmentation des niveaux de production en Amérique du Nord ont créé une volatilité des prix du gaz naturel canadien au cours du dernier trimestre, et Deloitte croit que cette situation pourrait être exacerbée cet été par des activités d'entretien plus importantes que d'habitude qui nécessiteront la fermeture temporaire de certains segments de pipeline.

« L'été dernier, les prix du gaz naturel dans certaines régions de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ont chuté à zéro ou en deçà à plusieurs reprises en raison, en partie, de coupures le long du réseau de pipelines desservant ces régions, explique M. Botterill. Nous observerons probablement quelque chose de semblable cette année avec les interruptions additionnelles qui sont prévues. »

La production de pétrole et de gaz en Alberta et en Colombie-Britannique a également été affectée récemment par une série d'incendies de forêt qui font rage dans ces provinces. Les activités de forage ont été réduites parce que les entreprises cherchaient à protéger leur personnel et leurs actifs dans les régions touchées, ce qui a entraîné des retards dans les investissements en immobilisations et des cibles de production révisées.

Dans un article sur l'électrification et l'évolution du marché de l'électricité en l'Alberta, Deloitte fait remarquer que la conversion du charbon au gaz est déjà une tendance importante dans la production d'électricité en Alberta, de même que la part croissante des énergies renouvelables dans ce marché. Le modèle de marché d'« énergie seulement » de l'Alberta, dans lequel les fournisseurs sont payés pour l'électricité fournie plutôt que pour la capacité, accroît la volatilité des prix de l'électricité.

« Cela crée un risque supplémentaire pour les flux de trésorerie des producteurs de pétrole et de gaz puisque les coûts énergétiques deviennent un élément plus important des coûts d'exploitation, ajoute M. Botterill. Par conséquent, certains producteurs concluent des contrats de couverture ou investissent dans des activités de production d'énergie pour tenter d'atténuer cette volatilité. »

Pour connaître les prévisions complètes de Deloitte sur les prix du pétrole et du gaz et les détails de son rapport sur l'évolution du marché de l'électricité en Alberta, visitez notre site web.

