Deloitte se joint au programme des partenaires olympiques (programme TOP) dans le cadre d'un partenariat, le premier du genre, pour faire progresser le Mouvement olympique.

Au cours des dix années de ce partenariat, Deloitte fournira au CIO des services-conseils en gestion et en affaires, notamment liés à la stratégie et à la transformation numériques, qui feront progresser les objectifs de l'agenda olympique 2020+5 du CIO.

Le développement durable, la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que le soutien à la carrière des athlètes constitueront les priorités du partenariat.

LAUSANNE, SUISSE, le 7 avril 2022 /CNW/ - Le Comité international olympique (CIO) et Deloitte ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour cinq éditions des Jeux, dans le cadre du programme TOP, qui s'échelonnera sur une décennie, soit jusqu'en 2032. Deloitte agira à titre de partenaire olympique et paralympique mondial pour les Jeux suivants : Paris 2024, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 et Brisbane 2032.

En tant que partenaire olympique mondial, Deloitte mettra à profit son expertise approfondie en matière de services-conseils en gestion et en affaires pour contribuer à améliorer et à sécuriser l'écosystème numérique du CIO qui soutient le Mouvement olympique.

Deloitte et le CIO ont formé un « partenariat animé par une raison d'être », qui met à profit l'important sens des affaires de Deloitte pour aider le CIO à réaliser les possibilités de sa feuille de route stratégique pour l'avenir, l'agenda olympique 2020+5, et sa vision de bâtir un monde meilleur par le sport. En partenariat avec le CIO, Deloitte fournira une équipe mondiale possédant un vaste éventail de capacités de services-conseils en gestion et en affaires afin d'avoir une influence marquante sur les comités nationaux olympiques, des milliards de partisans, ainsi que les milliers d'athlètes qui rendent les Jeux olympiques possibles.

Deloitte mettra à profit son expertise en matière de services environnementaux, sociaux et de gouvernance pour aider le Mouvement olympique à réaliser des progrès relativement aux enjeux cruciaux cernés dans le cadre de l'agenda olympique 2020+5 en matière de gouvernance d'entreprise, de stratégie, de développement durable, de diversité, d'équité et d'inclusion, ainsi que de soutien et mieux-être des athlètes.

« Nous vivons l'un des moments les plus importants de l'histoire. Le Mouvement olympique joue un rôle crucial pour unir le monde par l'amitié, la solidarité et l'esprit sportif, et cela n'a jamais eu autant d'importance que maintenant. Ensemble, Deloitte et le CIO aspirent à avoir une influence marquante, à renforcer, à améliorer et à créer une influence positive et durable sur la société grâce au Mouvement olympique », a déclaré Punit Renjen, chef de la direction de Deloitte mondial.

« Nous sommes ravis de travailler avec Deloitte et enthousiasmés par l'occasion que représente ce partenariat pour l'ensemble du Mouvement olympique. Les initiatives de Deloitte pour faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies correspondent à la philosophie du CIO en matière de changement et de transformation futurs, telle qu'elle est exprimée dans la feuille de route pour l'avenir de l'agenda olympique 2020+5 du CIO », a affirmé Thomas Bach, président du CIO.

« Le Comité international paralympique (CIP), qui travaille avec Deloitte depuis maintenant plusieurs années, est enthousiaste à l'idée d'explorer avec le Cabinet les façons dont son expertise et sa vaste gamme de services peuvent profiter au Mouvement paralympique élargi puisque nous souhaitons utiliser le sport comme outil pour favoriser l'inclusion sociale », a déclaré Andrew Parsons, président du CIP.

Favoriser la transformation du Mouvement olympique

Deloitte soutiendra le CIO et sa stratégie de transformation numérique. Le Cabinet utilisera son expertise numérique pour offrir des conseils dans des domaines comme la personnalisation de l'expérience des partisans et l'amélioration des services numériques, la communication entre les partisans de partout dans le monde, et l'élargissement de l'attrait des Jeux olympiques entre les éditions.

Promouvoir l'objectif et les efforts du CIO pour relever des défis mondiaux

En tant que leader en matière d'initiatives organisationnelles axées sur des objectifs, Deloitte misera sur cette expertise pour soutenir et conseiller le CIO dans l'élaboration de stratégies qui l'aideront à concrétiser sa vision de bâtir un monde meilleur par le sport.

Deloitte travaillera avec le CIO à l'élaboration de programmes, de projets et de guides sur des initiatives comme le soutien aux athlètes et leur santé mentale, la diversité, l'équité et l'inclusion, le développement durable, ainsi que la réduction de l'empreinte carbone des Jeux.

Étant donné l'importance de la bonne gouvernance et de la transparence, comme il est mentionné dans l'agenda olympique 2020+5, un « Centre d'excellence » portant sur les pratiques exemplaires en matière d'administration et de gestion des opérations sera créé dans le cadre de ce partenariat pour les comités nationaux olympiques participants.

Michele Parmelee, chef mondiale, Talents et raison d'être, chez Deloitte, a déclaré : « Ce partenariat réunit deux marques mondiales emblématiques qui ont en commun une passion de l'incidence sociale positive. Les athlètes olympiques et paralympiques qui travaillent pour Deloitte incarnent cet esprit et ils nous inspirent à voir l'étendue de ce que Deloitte et le CIO peuvent accomplir ensemble. »

Jiri Kejval, président de la Commission du marketing du CIO, a pour sa part affirmé : « La relation de Deloitte avec le Mouvement olympique est un exemple clair de la façon dont le programme des partenaires olympiques mondiaux continue d'attirer les noms les plus réputés en affaires. L'engagement de Deloitte à fournir une expertise de classe mondiale au Mouvement olympique démontre l'occasion unique qu'offre le programme TOP. »

Il s'agit du premier partenariat mondial de Deloitte avec le CIO et du point culminant de nombreuses années de soutien offert par Deloitte à diverses parties prenantes du Mouvement olympique. Le nouveau partenariat mondial vient compléter l'entente en cours de Deloitte avec les Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028, ainsi qu'avec le Comité olympique canadien, les comités olympique et paralympique allemands, le Comité olympique irlandais, le Comité olympique polonais, et le Comité olympique et paralympique américain, où les cabinets membres de Deloitte soutiennent des milliers d'athlètes olympiques et paralympiques.

