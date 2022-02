Cet engagement démontre le soutien à l'égard de solutions dirigées par des Autochtones qui renforcent les capacités éducationnelles et la prospérité économique

TORONTO, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Deloitte Canada a annoncé aujourd'hui sa première entente de commandite pluriannuelle avec Indspire selon laquelle il s'engage à verser 175 000 $ par année pendant trois ans à la seule organisation dirigée par des Autochtones dans le domaine de l'éducation qui offre des bourses d'études, de la formation et des programmes d'apprentissage d'un océan à l'autre.

L'accès équitable à des occasions d'apprentissage, à de la formation et à des emplois est considéré comme le moyen le plus efficace pour assurer la prospérité sociale et économique des peuples autochtones. La vision d'Indspire est de faire en sorte qu'en une génération, chaque étudiant autochtone obtienne un diplôme d'études secondaires et ait la possibilité de faire des études postsecondaires, brisant ainsi le cycle du chômage, de la marginalisation sociale et de la pauvreté qui touche aujourd'hui un nombre disproportionné de jeunes des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Nous sommes heureux de travailler avec Deloitte qui continue de jouer un rôle de chef de file en matière de réconciliation au sein du milieu des affaires canadien, a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. Le soutien de Deloitte aura une incidence importante sur les étudiants et les communautés autochtones en nous permettant de bâtir les capacités éducationnelles, de renforcer l'identité des jeunes Autochtones et, à long terme, d'accroître la durabilité et la prospérité économiques. »

Cette entente de commandite vient appuyer les engagements pris par Deloitte Canada en vertu de son Plan d'action pour la réconciliation. Conformément au 92e appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Deloitte a pour priorités d'établir des relations respectueuses et constructives avec les communautés autochtones, d'investir dans l'éducation et la formation, et de devenir un partenaire et un employeur de confiance pour les entreprises et les professionnels autochtones.

« Nous avons pris des engagements fermes à l'égard de l'investissement dans l'éducation des jeunes Autochtones et de la création d'un bassin de talents pour toutes les organisations canadiennes, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Nous croyons que la pleine participation des Autochtones à tous les aspects de notre économie est essentielle à la résilience et à la prospérité du Canada, et nous considérons que c'est grâce à l'éducation et à la commandite que nous pourrons atteindre cet objectif. »

Tout a commencé avec le programme de bourses d'études « Bâtir un avenir meilleur » en 2017, et depuis, Deloitte a eu le privilège de participer à plusieurs événements et rassemblements destinés aux jeunes. En 2020 et 2021, Deloitte a été le fier commanditaire des prix Indspire. Établir des liens plus approfondis et plus dynamiques avec les étudiants, notamment grâce à des expériences d'apprentissage mutuel et à du mentorat, est une priorité pour le Cabinet. D'un point de vue financier, Deloitte continue d'appuyer l'activité « Essor : rassemblement pour l'autonomisation des jeunes autochtones », les prix annuels Indspire et les bourses d'études pour les étudiants des Premières Nations, des Inuits et des Métis de partout au Canada afin de les aider à terminer leurs études postsecondaires.

La prochaine date limite pour soumettre une demande de bourse est le 1er août 2022. Les périodes suivantes de demande de bourse se termineront le 1er novembre 2022 et le 1er février 2023 (visitez indspire.ca pour obtenir plus de renseignements).

Pour en apprendre davantage sur le Plan d'action pour la réconciliation de Deloitte, y compris sur la façon d'élaborer et de mettre en œuvre votre propre plan, rendez-vous sur le site : https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/public-sector/articles/rapport-sur-linfluence-sur-les-communautes-autochtones.html.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour qu'à long terme, il leur apporte des avantages ainsi qu'à leurs familles, à leurs communautés et à tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre des bourses financières, des programmes et des ressources pour que les étudiants des Premières Nations, des Inuits et des Métis puissent réaliser leur plein potentiel. En 2019 et 2020, Indspire a versé plus de 17,8 millions de dollars dans le cadre de 5 553 bourses d'études et d'entretien à des étudiants des Premières Nations, des Inuits et des Métis de partout au Canada.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Mike Filion, Coordonnateur, Relations publiques, Deloitte Canada, [email protected]; Brandon Meawasige, Directeur, Communications et marketing, Indspire, [email protected]