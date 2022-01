TORONTO, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Deloitte Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle initiative, Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, qui vise à effectuer des investissements minoritaires dans des entreprises technologiques émergentes. Créé dans le but d'accélérer l'essor du secteur des technologies novatrices au Canada, l'investissement de 150 M$ CA représente le plus important engagement en matière de capital à ce jour parmi les cabinets de services professionnels canadiens.

« Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, arrive à un moment où le rythme du changement n'a jamais été aussi rapide, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. La pandémie de la COVID-19 a accéléré l'adoption des technologies par les clients et les concurrents, et il devient de plus en plus évident que l'ancienne façon de faire des affaires n'est plus pertinente dans le monde numérique. Deloitte Ventures s'engage à stimuler l'économie du Canada en investissant dans des sociétés technologiques émergentes qui peuvent devenir des chefs de file à l'échelle mondiale, ce qui a pour avantage de garder nos clients et nos entreprises canadiennes en avance sur la courbe des perturbations. »

Deloitte s'attend à ce que cette initiative catalyse la croissance d'importants marchés verticaux canadiens tels que les technologies financières, les technologies de la santé et des sciences de la vie, les technologies de consommation, la cybersécurité, la gouvernance et la conformité aux risques, la durabilité et les technologies propres, entre autres. Ce faisant, Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, s'attend également à accélérer l'adoption de technologies comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, ainsi qu'à explorer d'autres technologies émergentes cruciales pour l'avenir de l'économie canadienne et la compétitivité mondiale.

« Le secteur des technologies au Canada est florissant et nous constatons l'émergence d'entreprises exceptionnelles, a déclaré Talia Abramowitz, associée directrice, Deloitte Ventures, groupe de capital de risque. Le moment est venu de stimuler notre écosystème technologique en encourageant la croissance, l'innovation, l'équité et l'inclusion. Grâce à Deloitte Ventures, nous contribuerons activement à accélérer la trajectoire de nos sociétés de portefeuille, ce qui profite véritablement au milieu des affaires canadien et, au bout du compte, au Canada dans son ensemble. »

L'initiative, élaborée au sein du Bureau du chef de la stratégie et de l'innovation de Deloitte Canada, dirigé par Tim Christmann, fournira du capital et des capacités aux entrepreneurs les plus prometteurs du Canada, stimulant l'innovation et confirmant que le Canada est le meilleur endroit où vivre et travailler. Bien qu'il ne soit pas conçu comme un fonds d'impact, nous voyons des occasions d'investir dans des entreprises qui font avancer les choses sur des questions clés comme l'équité, la diversité et l'inclusion, le développement durable, la réconciliation et autres, qui offrent à Deloitte une occasion additionnelle d'avoir une influence marquante au Canada en tFant qu'organisation axée sur la raison d'être.

