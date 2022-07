Entre-temps, les efforts déployés pour renforcer la sécurité énergétique pourraient ralentir la décarbonation

CALGARY, AB, le 14 juill. 2022 /CNW/ - La hausse de la demande de pétrole pendant l'été devrait concourir au maintien des prix du pétrole brut à des niveaux élevés malgré la décision des pays membres de l'OPEP+ d'augmenter leur production en juillet et août, selon les prévisions les plus récentes du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada. Les prix du gaz naturel devraient aussi demeurer élevés pendant l'été, contrairement à ce qui se produit généralement pendant la période estivale en raison de la baisse de la demande. Deloitte s'attend à ce que les perspectives d'investissement du secteur canadien du pétrole et du gaz soient meilleures au cours des deux prochaines années, mais prévoit que les perspectives à long terme seront moins prometteuses parce que les entreprises restent réticentes à investir.

« La demande mondiale de pétrole et de gaz continue d'être supérieure à l'offre dans un contexte où les effets de la pandémie de COVID-19 sur les économies nationales se dissipent et où les pays, en particulier en Europe, cherchent des solutions de rechange au pétrole et au gaz russes dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine, observe Andrew Botterill, leader national, Pétrole, gaz et produits chimiques chez Deloitte Canada. Cela dit, une vive incertitude économique subsiste, car la poussée inflationniste et la hausse des taux d'intérêt sapent la confiance des consommateurs, ce qui incite les entreprises à une prudence accrue dans leurs plans d'investissement et d'expansion. »

M. Botterill explique que l'accroissement de la demande a maintenu le prix du baril de pétrole WTI à une moyenne d'environ 110 $ US au deuxième trimestre de 2022. Il précise toutefois que la demande pourrait chuter, les consommateurs cherchant à économiser, voire à reporter ou à réduire leurs déplacements de vacances au cours de la saison estivale, ordinairement caractérisée par une forte demande. Par ailleurs, les prix du gaz naturel nord-américain, qui ont atteint au dernier trimestre des sommets inégalés en plus de 10 ans, resteront apparemment élevés en raison de l'augmentation des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) vers les États-Unis pour soutenir les besoins énergétiques européens.

Les prix du pétrole brut lourd en provenance du Canada ont affiché des écarts plus prononcés par rapport au prix de référence du WTI en raison, essentiellement, de la hausse des approvisionnements de pétrole lourd tirés des réserves stratégiques des États-Unis et du fléchissement de la demande des raffineurs asiatiques. Le différentiel a atteint 20,80 $ US le baril en juin, soit l'écart le plus marqué en sept mois. Selon Deloitte, cet écart pourrait s'élargir pendant l'été, car un volume supplémentaire de pétrole brut corrosif sera débloqué des réserves stratégiques des États-Unis dans le but de maîtriser les prix pétroliers.

Dans les commentaires accompagnant les prévisions, Deloitte note que la sécurité énergétique est devenue un enjeu crucial partout dans le monde et a des répercussions importantes sur les efforts mondiaux de décarbonation. De nombreux pays, en particulier ceux qui dépendent fortement du pétrole et du gaz russes, cherchent des sources d'énergie de rechange, ce qui fait croître le risque que les capitaux qui, dans d'autres circonstances, auraient été affectés à des projets de décarbonation soient maintenant détournés pour financer la construction d'installations de GNL et de pipelines ainsi que d'autres projets pétroliers et gaziers.

« Le secteur canadien de l'énergie continue d'étudier les investissements potentiels qui contribueraient à l'atteinte des objectifs de décarbonation du Canada, mais il est clair que la taille, l'échelle et le niveau de risque des projets nécessaires dépassent les capacités individuelles des entreprises, explique M. Botterill. Heureusement, le gouvernement fédéral laisse entendre qu'il reconnaît son rôle en tant que catalyseur des investissements dans la transition vers une économie plus verte. »

Deloitte estime que le gaz naturel canadien offre un très grand potentiel en tant que carburant de transition à court et à moyen terme, et qu'il pourrait remplacer les approvisionnements de gaz russe. Cependant, il faudra accélérer la construction d'installations de GNL dans la région de l'Atlantique et de gazoducs.

Pour connaître les projections détaillées des prix pétroliers et gaziers de Deloitte et lire son analyse des nouvelles réalités de la sécurité énergétique et des conséquences de la décarbonation, veuillez consulter notre site web.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et

de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Mike Filion, Deloitte Canada, 514-390-0913, [email protected]