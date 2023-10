Les écarts de prix du WCS devraient s'amenuiser à mesure que le pipeline TMX sera mis en service.

/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI TRANSMETTRE AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS/

CALGARY, AB, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Selon les dernières prévisions du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada, les producteurs de pétrole canadien devraient profiter l'an prochain d'une hausse des prix du pétrole brut lorsque le pipeline TMX commencera à transporter environ 590 000 b/j aux fins d'exportation. Une grande partie de ces exportations supplémentaires sera destinée à des marchés à l'extérieur des États-Unis, ce qui permettra aux producteurs canadiens de réduire leur dépendance à l'égard des activités de raffinerie américaines et de réduire l'écart de prix du WCS.

Prévisions du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte & Touche)

« La capacité supplémentaire créée par le pipeline TMX devrait stimuler la production canadienne d'environ 375 000 barils par jour au cours des deux prochaines années, a déclaré Andrew Botterill, leader national du secteur Pétrole, gaz et produits chimiques de Deloitte Canada. C'est plus que la quantité totale ajoutée au cours des cinq dernières années. »

Deloitte s'attend également à ce que les prix mondiaux du pétrole brut demeurent élevés au cours des prochains mois, malgré la hausse de la production de pétrole au Canada et aux États-Unis.

« L'offre supplémentaire de pétrole brut nord-américain continuera probablement d'être contrebalancée par des réductions volontaires de l'offre de certains pays membres de l'OPEP+, ce qui atténuera toute pression à la baisse sur les prix, a souligné M. Botterill. Nous avons vu la même chose se produire cet été, lorsque les prix du pétrole ont fortement augmenté alors même que les volumes de production des États-Unis remontaient à des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie et que les exportations en provenance de l'Iran et du Venezuela augmentaient. »

Contrairement aux prix du pétrole brut, les prix du gaz naturel devraient rester plus faibles pendant plusieurs mois, surtout si, comme prévu, l'hiver à venir sera plus chaud que d'habitude. Selon le rapport, les niveaux de production historiquement élevés au Canada et aux États-Unis, conjugués à des niveaux élevés de stockage en Europe et en Amérique du Nord, se sont combinés pour maintenir les prix du gaz plus bas.

Dans l'article en vedette du rapport intitulé Investir dans le Canada, le passage du Canada à l'énergie propre exigera que tous les ordres de gouvernement et le secteur privé travaillent ensemble, partagent les coûts et s'attaquent aux défis qui se présentent. Nous croyons que tous les ordres de gouvernement peuvent rendre la transformation de l'énergie à faible émission de carbone attrayante pour les investisseurs, en particulier en adoptant des modèles d'investissement qui encouragent la collaboration entre le secteur public et le secteur privé ainsi que des politiques qui aident à réduire le risque d'occasions tangibles, ce qui comprend la simplification des processus de délivrance des permis et d'approbation. Nous nous attendons à ce que le secteur privé fasse davantage d'investissements à mesure que les technologies et les rendements seront mieux compris et que les risques pourront être gérés.

« Les partenariats public-privé ont parfois attribué une trop grande part des risques au secteur privé, mais nous pouvons tirer des leçons du passé afin que les organisations travaillent ensemble sur un véritable pied d'égalité, a déclaré M. Botterill. Le marché pourra alors prioriser les meilleurs projets à réaliser et la façon dont chacun d'entre eux peut contribuer à notre réussite collective. »

Pour connaître les prévisions complètes de Deloitte sur les prix du pétrole et du gaz et tous les détails de son document portant sur l'investissement à l'égard du passage du Canada à l'énergie propre, visitez notre site web.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram, ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Mike Filion, Spécialiste des relations publiques, [email protected], +1 514-463-8945