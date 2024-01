Les prix du gaz naturel devraient se maintenir en raison d'un hiver doux et de stocks élevés

/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI TRANSMETTRE AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS/

CALGARY, AB, le 9 janv. 2024 /CNW/ - En raison de la prolongation des réductions volontaires de l'approvisionnement en pétrole brut de la part de pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+), d'une production record aux États-Unis et d'une baisse de la demande, les prix mondiaux du pétrole ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans, selon les dernières prévisions réalisées par le groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada. Les prix mondiaux du gaz naturel demeurent également bas en raison de stocks élevés et d'un hiver plus doux que prévu l'année dernière.

Prévisions du groupe Évaluation des ressources et services-conseils de Deloitte Canada (Groupe CNW/Deloitte & Touche)

« Les marchés pétroliers ont été volatils en 2023, principalement en raison des tensions géopolitiques accrues, mais contrairement aux années précédentes, ces tensions n'ont pas entraîné une hausse des prix comme cela se produit normalement, explique Andrew Botterill, leader national, Pétrole, gaz et produits chimiques, Deloitte Canada. En raison de l'affaiblissement de la demande de pétrole brut à l'échelle mondiale et de l'augmentation de la production aux États-Unis en réaction aux réductions de la production par des pays de l'OPEP+, les prix sont demeurés sensiblement les mêmes qu'à la fin de 2021. »

Selon les prévisions de Deloitte, la chute des prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI) a creusé les écarts de prix avec les pétroles Edmonton Light et Western Canadian Select (WCS) en 2023. Cela a entraîné une augmentation de la pression d'exportation pour les producteurs canadiens, qui ont réagi en augmentant de manière notable l'expédition de pétrole brut par voie ferroviaire au cours de l'été. Cette pression sur le système de pipeline des États-Unis devrait en grande partie s'estomper lorsque le pipeline Trans Mountain Expansion (TMX) sera opérationnel plus tard cette année, ce qui entraînerait une stabilisation des écarts de prix au Canada.

Entretemps, les prix du gaz naturel ont été étonnamment stables en 2023. La production au Canada et aux États-Unis a légèrement augmenté malgré une demande plus faible que prévu. Cette augmentation est largement attribuable au gaz associé au pétrole, en particulier aux États-Unis.

« En raison des stocks élevés en Amérique du Nord et en Europe, et de la probabilité d'un autre hiver doux attribuable au phénomène El Niño, nous nous attendons à ce que les prix du gaz naturel en 2024 demeurent semblables à ceux de l'année dernière, déclare M. Botterill. Il n'est toutefois pas impossible que la météo soit plus froide que prévu vers la fin de la saison au Canada. Si cela se produit, les prix pourraient ne pas chuter à la fin de la période normale de chauffage. »

Les prévisions de Deloitte comprennent toujours des analyses continues des répercussions de la transition vers l'énergie propre sur le secteur du pétrole et du gaz. Cette année, ces analyses sont axées sur les nouvelles occasions que les entreprises de produits chimiques peuvent saisir. Même si, dans nos perspectives sur le secteur des produits chimiques en 2024 (en anglais), nous prévoyons un ralentissement de la demande à court terme, l'importance du secteur pour la transition énergétique aura éventuellement une incidence majeure sur sa croissance.

« Malgré la faiblesse du marché en ce début d'année 2024, les entreprises des secteurs canadiens des produits chimiques, du pétrole et du gaz peuvent encore saisir de nombreuses occasions en raison de nos ressources naturelles abondantes, ajoute M. Botterill. Nous nous attendons à ce que les gouvernements déploient des politiques, des règlements et des mesures incitatives afin d'orienter les investissements qui accéléreront la transition énergétique du Canada tout en aidant les entreprises à se diversifier et à accroître leur part de la chaîne d'approvisionnement énergétique émergente. »

M. Botterill souligne que la récente annonce faite par Dow Chemical au sujet d'un projet d'une valeur de 11,5 milliards de dollars pour rénover et élargir son usine à Fort Saskatchewan, en Alberta, est un exemple de l'incidence que ces mesures incitatives peuvent avoir. Ce projet bénéficiera de crédits d'investissement de 400 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral et de rabais pouvant aller jusqu'à 1,8 milliard de dollars dans le cadre du Alberta Petrochemicals Incentive Program (APIP). Il ajoute que ces incitatifs pourront aider les entreprises à relever les défis financiers liés à ce type de grand projet.

Pour consulter les prévisions complètes de Deloitte sur les prix du pétrole et du gaz ainsi que notre analyse des nouvelles occasions à saisir pour les entreprises des secteurs des produits chimiques, du pétrole et du gaz, consultez notre site web.

À propos de Deloitte Canada

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Mike Filion, Spécialiste des relations publiques, [email protected]; Katie Watkins, Directrice, Relations publiques, [email protected]