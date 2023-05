La nouvelle feuille de route Les Noirs au Canada est un cadre qui permet aux organisations d'établir des objectifs, de recueillir des données et de repérer les moments qui comptent pour les talents Noirs

TORONTO, le 25 mai 2023 /CNW/ - Deloitte Canada lance le troisième rapport de sa série Les Noirs au Canada , intitulé « Mettre en lumière les talents Noirs à toutes les étapes de leur carrière ». Conçu pour déterminer les moments où les organisations peuvent avoir une influence marquante sur la réussite de leurs employés Noirs, cet outil encourage les entreprises canadiennes à prendre des mesures pour éliminer les obstacles systémiques et se responsabiliser dans la lutte contre le racisme à l'égard des Noirs.

« Les obstacles que doivent surmonter les talents Noirs au Canada sont profondément ancrés et il n'existe pas de ressource unique pour aider les organisations à relever les défis auxquels doivent faire face nos collègues Noirs dans le monde des affaires, déclare Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada, et coprésident du Conseil canadien de l'action pour les Noirs. La feuille de route se veut une première étape pour de nombreuses entreprises canadiennes qui souhaitent comprendre les expériences des talents Noirs et les obstacles qu'ils doivent surmonter, prendre des mesures pour favoriser des milieux de travail plus inclusifs, et définir des paramètres pour évaluer des changements délibérés et demeurer responsables. »

En 2020, Deloitte Canada a formé le Conseil canadien de l'action pour les Noirs, un groupe de travail composé de hauts dirigeants et de professionnels de divers groupes d'auto-identification, pour favoriser des environnements inclusifs, sécuritaires et équitables pour nos collègues Noirs.

Afin d'explorer les étapes importantes et les principaux obstacles que doivent franchir les talents Noirs au Canada, le rapport porte sur les « moments qui comptent » de trois profils de personnages Noires dans des postes de niveau débutant, intermédiaire et de direction. Fondé sur une série de groupes de discussion dirigés par Deloitte, un sondage interne auprès de la communauté Noire et des recherches sectorielles, chaque profil illustre comment les talents Noirs au Canada continuent de se heurter à des obstacles systémiques à tous les niveaux, qu'il s'agisse d'un manque de représentation des Noirs dans les rôles de direction, de possibilités limitées de commandites ou d'inégalité salariale.

« Il est facile pour les organisations d'établir des objectifs et de faire des investissements, mais pour être responsables et défaire les cadres organisationnels racistes, il est urgent que les entreprises canadiennes commencent à mesurer l'incidence de leurs actions et communiquent leurs progrès de manière transparente, affirme Praveck Geeanpersadh, associé directeur, Diversité, équité et inclusion, Deloitte Canada. En tant que signataire de l'engagement à l'égard de l'initiative BlackNorth, nous savons que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre nos objectifs, et la création de cette feuille de route n'est qu'une action de plus pour faire progresser les talents Noirs au Canada. »

Dans le cadre de son engagement continu à maintenir un milieu de travail inclusif qui favorise un dialogue ouvert, Deloitte a tenu une table ronde sur le thème Les Noirs au Canada le mardi 23 mai 2023. Le groupe a accueilli Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada, Racheal Awe, vice-présidente de Canadian Tire, Andrew Alleyne, associé chez Fasken, et Velma McColl, leader nationale de la croissance du marché, Earnscliffe Strategies, pour une discussion approfondie sur la façon dont les organisations peuvent créer des lieux de travail plus inclusifs.

Dans le cadre de l'initiative BlackNorth, Deloitte s'est engagé à offrir aux personnes Noires des occasions de réussir et des initiatives pour éliminer activement les obstacles au travail et à l'extérieur. Ayant affecté trois pour cent des dons d'entreprise à l'autonomisation des talents Noirs depuis 2020, Deloitte a versé plus de 125 000 $ par année à des organismes sans but lucratif qui soutiennent les collectivités Noires au Canada. En collaboration avec d'autres signataires de l'Initiative BlackNorth, Deloitte a également dirigé le lancement d'un programme de mentorat afin d'offrir la première initiative interservices de réseautage et de mentorat à des professionnels Noirs d'entreprises canadiennes.

